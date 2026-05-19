Ante el aumento de enfermedades respiratorias el Notti pidió que no se asista al hospital por casos leves

A través de un comunicado emitido desde el Notti, las autoridades explicaron que los lunes suelen ser los días de mayor concurrencia y remarcaron que la situación actual se encuentra dentro de los picos habituales de enfermedades respiratorias de la temporada invernal. Aun así, reconocieron que la demanda aumentó considerablemente en las últimas jornadas.

Para sostener la atención, indicaron que se reforzó el funcionamiento de la guardia con hasta ocho médicos trabajando en simultáneo, además del personal de enfermería y otros equipos de salud.

En el comunicado también insistieron en la necesidad de evitar consultas innecesarias en hospitales de alta complejidad cuando se trata de síntomas leves, para no generar demoras ni aumentar el riesgo de contagios en espacios cerrados.

El pedido a las familias

Las autoridades sanitarias recomendaron acudir primero a los centros de salud y médicos de cabecera ante cuadros respiratorios comunes o síntomas leves propios de esta época del año.

También recordaron que la línea 148 funciona entre las 8 y las 20 para gestionar turnos en centros de salud cercanos y que la aplicación “Mendoza por Mí” permite sacar turnos de manera online.

Además, buscaron llevar tranquilidad a las familias que consultan por niños con fiebre o malestar general. Explicaron que, una vez evaluado el paciente y administrada la medicación correspondiente, no suele ser necesaria una nueva consulta inmediata porque los tratamientos requieren tiempo para hacer efecto.

De todos modos, recomendaron volver a consultar si aparecen signos de alarma o si el cuadro de enfermedad respiratoria con el paso de las horas se mantiene.