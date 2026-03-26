Cómo entender la etiqueta de eficiencia energética de los electrodomésticos

etiqueta Hoy te cuento cómo se lee y qué significa esta etiqueta.

Estas etiquetas se colocan y establecen por leyes que se van actualizando y moldeando en base a las tecnologías y productos electrónicos. Las primeras etiquetas surgieron de una directiva europea de 1994.

En Argentina, si bien existen hace más de 20 años, desde el 2024 se han implementado nuevas normativas para determinar la escala de gasto energético y eficiencia.

Son etiquetas mucho más claras que permiten a los consumidores comparar el consumo eléctrico de los electrodomésticos para comprar y elegir la mejor opción.

Qué significa y cómo se lee la etiqueta de eficiencia energética de los electrodomésticos

Esta clásica pegatina de los electrodomésticos está repleta de información útil e importante. Para comenzar a leerla y saber qué significa, primero hay que detectar sus elementos.

Contiene diferentes símbolos que tienen como objetivo brindar información sobre la energía eléctrica que consume el electrodoméstico.

La parte más reconocible es la escala de colores. Este dibujo mide el desempeño energético y el gasto de electricidad eléctrica. Tiene flechas de color verde, amarillo, naranja y rojo con sus respectivas letras.

consumo de energía eléctrica Tiene flechas de colores, letras y texto que explica dichos dibujos.

El color verde con la letra A (que puede ser A+, A++ o A+++) indica un alto nivel de eficiencia energética. Esto significa que estos electrodomésticos consumen mucha menos energía eléctrica .

consumen mucha menos . El color amarillo o naranja puede tener las letras B, C o D. Estos electrodomésticos tienen un consumo energético moderado o medio.

tienen un consumo energético moderado o medio. Finalmente, el color rojo con la letra G indica una eficiencia energética baja y, por lo tanto, un consumo de energía eléctrica alto. Son electrodomésticos que desperdician energía o son más antiguos. Muchas veces estos productos son más económicos.

¿Qué otra información traen las etiquetas de los electrodomésticos?

Junto con los símbolos, letras y colores, las etiquetas de consumo de energía eléctrica traen otra información relacionada e importante.

Debajo de los colores está escrito el consumo anual de energía eléctrica medido en kWh/año, una información importante para saber cuánto te va a consumir encendido todo el año.

etiquetas electrodomésticos Es importante leer bien esta etiqueta antes de comprar electrodomésticos.

También indica el volumen y capacidad del electrodoméstico, el sonido que emite, la potencia y temperatura, dependiendo del electrodoméstico y su función.