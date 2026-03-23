Wifi: por qué recomiendan colocar las llaves encima del router y para qué sirve

Muchos especialistas en soluciones caseras recomiendan colocar llaves metálicas cerca de las antenas porque el metal actúa como un reflector.

En este caso, las ondas que normalmente se perderían hacia una pared o un espacio vacío rebotan y se dirigen hacia el centro de la habitación, o a la zona donde más necesites internet.

El objetivo principal de este método es la redirección de la señal. No es que la llave "cree" más internet o aumente la potencia de salida del equipo, sino que ayuda a concentrar lo ya existente.

router wifi Más allá de este truco, la buena ubicación del router no debe negociarse.

Aunque el truco de las llaves puede ofrecer una mejora leve y puntual, los expertos coinciden en que no reemplaza a una buena ubicación del router. Lo ideal sigue siendo colocar el aparato en un lugar alto, central y lejos de electrodomésticos como el microondas.

Cómo aplicar este truco de forma segura

Si decides probar este método en tu hogar, es fundamental seguir ciertas pautas para no dañar tu equipo de internet. Primero, asegúrate de utilizar llaves que sean completamente metálicas, sin cubiertas plásticas. De lo contrario, las ondas no serán reflejadas.

oloca la llave en la parte superior del router, lo más cerca posible de la base de las antenas. Un error común es tapar las rejillas de ventilación; esto es peligroso, ya que el sobrecalentamiento puede reducir la vida útil del aparato, quemando sus circuitos internos.