Wifi: por qué recomiendan colocar las llaves encima del router y para qué sirve

En la búsqueda constante por mejorar la señal de wifi en casa, han surgido muchos trucos caseros que prometen soluciones mágicas sin gastar. Uno de los que más ha dado que hablar en redes sociales y foros tecnológicos es el uso de elementos metálicos encima del router.
En este sentido, uno de ellos pueden ser las llaves de casa, posicionado como un mito urbano que, si se aplica correctamente, puede mejorar la calidad de tu internet.
Por qué recomiendan colocar las llaves encima del router
El principio que sustenta este consejo no es la magia, sino la física de las ondas electromagnéticas. El wifi se transmite a través de ondas de radio que viajan en todas direcciones desde las antenas del router. Cuando estas ondas encuentran un obstáculo, pueden ser absorbidas.
Muchos especialistas en soluciones caseras recomiendan colocar llaves metálicas cerca de las antenas porque el metal actúa como un reflector.
En este caso, las ondas que normalmente se perderían hacia una pared o un espacio vacío rebotan y se dirigen hacia el centro de la habitación, o a la zona donde más necesites internet.
El objetivo principal de este método es la redirección de la señal. No es que la llave "cree" más internet o aumente la potencia de salida del equipo, sino que ayuda a concentrar lo ya existente.
Aunque el truco de las llaves puede ofrecer una mejora leve y puntual, los expertos coinciden en que no reemplaza a una buena ubicación del router. Lo ideal sigue siendo colocar el aparato en un lugar alto, central y lejos de electrodomésticos como el microondas.
Cómo aplicar este truco de forma segura
Si decides probar este método en tu hogar, es fundamental seguir ciertas pautas para no dañar tu equipo de internet. Primero, asegúrate de utilizar llaves que sean completamente metálicas, sin cubiertas plásticas. De lo contrario, las ondas no serán reflejadas.
oloca la llave en la parte superior del router, lo más cerca posible de la base de las antenas. Un error común es tapar las rejillas de ventilación; esto es peligroso, ya que el sobrecalentamiento puede reducir la vida útil del aparato, quemando sus circuitos internos.