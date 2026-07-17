Flybondi volvió a volar tras dos semanas pero hay incertidumbre sobre su futuro

Flybondi. La empresa ratificó su continuidad y presentó una nueva orientación de negocios.

El primer servicio a la ciudad rionegrina evidenció el impacto de la crisis en los usuarios, al registrar apenas 32% de ocupación.

La baja cantidad de viajeros expone la desconfianza del mercado aerocomercial y la pérdida de previsibilidad luego de un período prolongado de cancelaciones y reprogramaciones. Para los días siguientes, la firma programó de forma paulatina nuevas frecuencias hacia otros puntos del país, entre los que se destaca Mendoza, además de Posadas, Jujuy, Puerto Iguazú y la ruta internacional a Río de Janeiro, Brasil.

El plan de restablecimiento contempla operar inicialmente con dos aeronaves activas, a las cuales prevén incorporar dos unidades adicionales durante la próxima semana para intentar estabilizar la oferta de asientos de la aerolínea.

Auditoría interna por presunto fraude administrativo en Flybondi

La parálisis de 14 días, argumentada inicialmente bajo razones de mantenimiento técnico, coincidió con una exhaustiva investigación corporativa ordenada por el grupo inversor estadounidense COC Global Enterprise. El fondo, controlado por el empresario Leonardo Scatturice, tomó el control accionario mayoritario de Flybondi en junio de 2025 tras inyectar unos U$S 70 millones para estabilizar los pasivos de la compañía.

La actual conducción informó de manera pública el hallazgo de graves irregularidades administrativas y financieras heredadas de la administración precedente. Según expresaron los voceros de la firma, la gestión saliente habría falseado informes contables presentados a los accionistas y tomado decisiones injustificadas que comprometieron de manera directa el patrimonio y el funcionamiento operativo.

Integración en logística regional y el plan de Flybondi

A pesar del escenario de inestabilidad y la deuda acumulada con proveedores clave de insumos y combustible, la empresa ratificó su continuidad y presentó una nueva orientación de negocios. El grupo accionista mayoritario confirmó que buscará posicionar a Flybondi dentro de un esquema de transporte y logística integrada a nivel regional.

Este plan corporativo se sustenta en las recientes adquisiciones del fondo de inversión en el mercado local argentino. Entre fines de 2025 y principios de 2026, el grupo inversor sumó a su cartera de empresas al operador postal privado de mayor envergadura del país, OCA, y al Grupo Flecha, especializado en el transporte terrestre de larga distancia.

La estrategia apunta a desarrollar un sistema logístico multimodal donde las bodegas de los aviones de la aerolínea se complementen con la distribución terrestre domiciliaria y el seguimiento tecnológico, con el fin de disputar terreno en el sector de envíos y paquetería de última milla en América Latina. Las autoridades de Flybondi manifestaron que se mantendrán mesas de trabajo conjunto con las tripulaciones, los acreedores y los usuarios damnificados para regularizar de forma definitiva los pasajes pendientes de emisión.