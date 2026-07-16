Lionel Messi: otro día en el planeta tierra

Lionel Messi jugará su tercera final del mundo.

La película deja todas las viñetas sobre el césped. Y de ahí, a las casas y a los bares. Asoman las anécdotas de gestas imposibles y cotidianas. Maldita rutina anacrónica.

Hay un nene sentado en el piso que no entiende alemán, una mirada clavada en un mundo dorado que lo aplasta y lágrimas de impotencia en cualquier ubicación en tiempo real.

Las cámaras gatillan mil idiomas mientras se acerca el precipicio.

Hay una caminata que es ajena al mundo y no conoce de contexto y hay también un pique corto al que le sangran las jeringas (Mamá: ¿qué son las hormonas).

Ese centro vuela hacia la eternidad mientras el ruido de los alaridos se torna ensordecedor.

No hay revancha para tapar el dolor que sangra a borbotones y se incrusta de lleno en el ayer sombrío.

El silbato se pierde entre los gritos y los brazos apuntan al cielo.

Pasó de nuevo, como tantas veces. Otro día en el planeta tierra.