El Chelsea tomó una decisión por Enzo Fernández tras su Topo Gigio desacatado

Enzo Fernández en un gol histórico contra Inglaterra.

Arde Londres por Enzo Fernández y un Topo Gigio desacatado

El cruce entre el sentido de pertenencia nacional y el fútbol de clubes volvió a detonar una bomba en la Premier League. Esta vez, el epicentro del conflicto fue Stamford Bridge. Tras el agónico empate de Enzo Fernández para la Selección argentina en la semifinal del Mundial contra Inglaterra, la cuenta oficial del Chelsea no dudó en sacar pecho por su estrella.

El club subió una foto del mediocampista celebrando el gol junto a un emoji de fuegos artificiales, desatando de inmediato una tormenta de proporciones inesperadas en el Reino Unido.

El Chelsea celebró a Enzo Fernández, pero no se lo tomaron bien en Inglaterra.

Las reacciones de furia por parte de los aficionados ingleses y de los propios hinchas de los Blues no tardaron en inundar las redes sociales. Para la opinión pública británica, resultó inadmisible que una institución de su propio país "festejara" un tanto que, a la postre, terminaría dejando a Inglaterra fuera de la final del mundo.

El Chelsea tuvo que tomar una decisión por el festejo de Enzo Fernández

Ante la insostenible ola de críticas y la creciente crispación, la dirigencia del Chelsea tomó una decisión drástica: borrar la publicación por completo de todas sus plataformas y llamarse a un absoluto silencio tras el pitazo final.

La drástica marcha atrás evidenció lo difícil que es mantener el equilibrio institucional en momentos de alta tensión patriótica. En la previa del partido, el Chelsea había intentado mostrar una calculada neutralidad publicando fotos de Reece James y del propio Enzo Fernández bajo la premisa de apoyar a sus futbolistas.

Sin embargo, la euforia del encuentro rompió cualquier intento de diplomacia digital, demostrando que en Inglaterra la herida de la eliminación caló hondo y no tolera concesiones, ni siquiera para sus propias figuras franquicia.