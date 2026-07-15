Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, suele compartir en sus redes situaciones cotidianas y divertidas junto a sus hijos, Olivia y Benjamín. Recientemente, la nena de seis años fue protagonista de una secuencia un tanto mística y graciosa, justo en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.
La hija de Enzo Fernández descubrió una llamativa señal en la previa de Argentina vs Inglaterra
Olivia, la hija de Enzo Fernández palpita el partido de la Albiceleste contra el conjunto inglés y encuentra señales en todos lados
La pareja del futbolista del Chelsea F.C. grabó a su hija sosteniendo una pila de pañuelos descartables que justo tienen los colores de la bandera. "Son de Argentina", soltó la niña impresionada y feliz mientras mostraba los pañuelos a su mamá.
Valu le preguntó a Oli de dónde sacó los pañuelos, y ella respondió "Los encontré en la caja... los pañuelos de la Argentina!!". Segundos más tarde, la influencer bromeó: "¿Qué raro no?", en alusión a una posible señal de cara al partido entre Argentina e Inglaterra.
En el video escribió: "Creemos hasta en los pañuelos ya", con emojis de risas y corazones celestes. Anteriormente, Valentina había compartido una foto donde se puede ver la camiseta suplente con la que jugarán los argentinos durante esta fecha, sosteniendo un rosario y mostrando el tatuaje: "AMÉN".
Valentina Cervantes habló del partido Argentina e Inglaterra
En conversación con Aires de Santa Fe, Cervantes habló en la previa del partido y respondió cuando le preguntaron sobre las arengas contra Inglaterra. Esto pone en una encrucijada a la familia Fernández, ya que Enzo es jugador del Chelsea F.C. y viven en ese país.
Valentina contó que no deja a sus hijos arengar y cantar en contra de Inglaterra. "A mi me pasa que Benja, mi hijo, nació allá así que no dejamos saltar tampoco", haciendo referencia a cuando los hinchas cantan "el que no salta es un inglés".
Además, contó que cuando su hija Olivia escucha el cántico dice: "es donde yo vivo". "Son niños y lo hablan de un lado inocente, así que para ellos también es raro", soltó la influencer.