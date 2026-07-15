La hija de Enzo Fernández descubrió una llamativa señal en la previa de Argentina vs Inglaterra

La hija de Enzo Fernández se encontró una curiosa señal. Imagen: @valucervantes.

En el video escribió: "Creemos hasta en los pañuelos ya", con emojis de risas y corazones celestes. Anteriormente, Valentina había compartido una foto donde se puede ver la camiseta suplente con la que jugarán los argentinos durante esta fecha, sosteniendo un rosario y mostrando el tatuaje: "AMÉN".

Valentina Cervantes compartió esta foto en la previa del partido. Imagen: @valucervantes.

Valentina Cervantes habló del partido Argentina e Inglaterra

En conversación con Aires de Santa Fe, Cervantes habló en la previa del partido y respondió cuando le preguntaron sobre las arengas contra Inglaterra. Esto pone en una encrucijada a la familia Fernández, ya que Enzo es jugador del Chelsea F.C. y viven en ese país.

Valentina contó que no deja a sus hijos arengar y cantar en contra de Inglaterra. "A mi me pasa que Benja, mi hijo, nació allá así que no dejamos saltar tampoco", haciendo referencia a cuando los hinchas cantan "el que no salta es un inglés".

Además, contó que cuando su hija Olivia escucha el cántico dice: "es donde yo vivo". "Son niños y lo hablan de un lado inocente, así que para ellos también es raro", soltó la influencer.