Inicio Ovación Mundial Enzo Fernández
¡Histórico!

El motivo por el cual el nombre de Enzo Fernández quedó grabado para siempre en la historia de los Mundiales

Enzo Fernández inscribió su nombre en los libros de oro de la FIFA tras alcanzar una cifra mitológica

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Enzo Fernández con un gol agónico para la Argentina e histórico para los mundiales.

Enzo Fernández con un gol agónico para la Argentina e histórico para los mundiales.

En medio de la enorme competitividad y la paridad extrema que caracteriza a las llaves eliminatorias del Mundial, el conjunto nacional sumó un nuevo hito histórico que tiene como protagonista a Enzo Fernández y al tercer gol de la Selección argentina frente a Egipto.

El volante central de la Albiceleste no solo aportó su habitual despliegue y claridad en la mitad de la cancha, sino que además se encargó de sellar una cifra redonda que paralizó los corazones de los amantes de las estadísticas futbolísticas a nivel global.

Enzo Fernández y un grito sagrado que entra en los registros dorados

La anotación del futbolista argentino representó una verdadera fiesta para el registro oficial de las Copas del Mundo, transformándose de manera inmediata en una efeméride ineludible.

Con su certera definición en el tercer gol de la Selección argentina, el talentoso volante firmó el gol número 3000 en toda la rica historia del certamen de fútbol más importante del planeta.

Este logro numérico ubica al mediocampista en una exclusiva lista de deportistas elegidos que, a lo largo de casi un siglo de competencias organizadas por el ente regulador, tuvieron el privilegio de marcar los tantos milenarios.

Enzo Fern&aacute;ndez y un cabezazo que ingres&oacute; en la historia.

Enzo Fernández y un cabezazo que ingresó en la historia.

Enzo Fernández: el último en anotar en 3 mil goles

El camino de estas estadísticas legendarias comenzó en la edición inaugural de 1930, cuando el francés Lucien Laurent anotó el primer gol en la historia de los mundiales durante la victoria de su país frente a México.

Mucho tiempo después, el certamen celebró su tanto número 1000 en la edición de 1978 por obra del neerlandés Rob Rensenbrink, mientras que la anotación número 2000 llevó la firma del sueco Marcus Allbäck en el marco de la cita de Alemania 2006.

Casi diez décadas después de aquel puntapié inicial en la historia del torneo más prestigioso del planeta, el volante argentino logró acoplarse a estas grandes figuras de los registros oficiales.

Al estampar el gol número 3000 en la trayectoria de las Copas del Mundo, Fernández aseguró un lugar de privilegio en las páginas doradas del fútbol internacional junto a los históricos artífices de los goles milenarios.

  • Primer gol: Lucien Laurent (Francia - México, 1930).
  • 500 goles: Bobby Collins (Escocia - Paraguay, 1958).
  • Gol 1000: Rensenbrink (Holanda - Escocia, 1978).
  • Gol 1500: Caniggia (Argentina - Nigeria, 1994).
  • Gol 2000: Allbäck (Suecia - Inglaterra, 2006).
  • Gol 2500: Ben Youssef (Túnez - Panamá, 2018).
  • Gol 3000: Enzo Fernández (Argentina - Egipto, 2026).

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas