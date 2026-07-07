El motivo por el cual el nombre de Enzo Fernández quedó grabado para siempre en la historia de los Mundiales

Con su certera definición en el tercer gol de la Selección argentina, el talentoso volante firmó el gol número 3000 en toda la rica historia del certamen de fútbol más importante del planeta.

Argentina are through to the @FIFAWorldCup quarter-finals as Enzo Fernandez scores the 3,000th goal in FIFA World Cup history pic.twitter.com/gKg0tafSMr — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026

Este logro numérico ubica al mediocampista en una exclusiva lista de deportistas elegidos que, a lo largo de casi un siglo de competencias organizadas por el ente regulador, tuvieron el privilegio de marcar los tantos milenarios.

Enzo Fernández y un cabezazo que ingresó en la historia.

Enzo Fernández: el último en anotar en 3 mil goles

El camino de estas estadísticas legendarias comenzó en la edición inaugural de 1930, cuando el francés Lucien Laurent anotó el primer gol en la historia de los mundiales durante la victoria de su país frente a México.

Mucho tiempo después, el certamen celebró su tanto número 1000 en la edición de 1978 por obra del neerlandés Rob Rensenbrink, mientras que la anotación número 2000 llevó la firma del sueco Marcus Allbäck en el marco de la cita de Alemania 2006.

Casi diez décadas después de aquel puntapié inicial en la historia del torneo más prestigioso del planeta, el volante argentino logró acoplarse a estas grandes figuras de los registros oficiales.

Al estampar el gol número 3000 en la trayectoria de las Copas del Mundo, Fernández aseguró un lugar de privilegio en las páginas doradas del fútbol internacional junto a los históricos artífices de los goles milenarios.