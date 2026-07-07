La RAE clarificó por qué la letra "x" en algunas ocasiones se pronuncia como "j"

Este valor especial proviene de la historia del español y de su contacto con las lenguas locales durante el descubrimiento de América. Es decir, nació de la pronunciación medieval de la x y de la forma en que los españoles transcribieron los sonidos indígenas.

La RAE, a través de la Ortografía de la lengua española y el Diccionario panhispánico de dudas (DPD), ha querido dar una respuesta a las preguntas que generaba esta cuestión.

Tal y como ha confirmado, esto tiene una relación directa con el contacto del español con lenguas indígenas como el náhuatl o el maya cuando se produjo el descubrimiento de América allá por finales del siglo XV. Todo ello como fruto de la manera en la que lo dicho por los locales era transcrito por los colonizadores.

Es cierto que la letra 'x' es una de las más complicadas que existen en nuestro idioma, debido a las muchas formas en las que puede ser pronunciada. Entre las maneras en las que puede ser expresada se encuentra la representación de la secuencia bifonemática /ks/, como en el ya mencionado caso de la palabra "éxtasis". También existen otras ocasiones en las que se leen como /s/, visible en términos como "xenofobia" o "xilófono".

En conclusión, la manera en la que se pronuncia una palabra con 'x' depende de diversos factores, pero suele atender a unas normas generales. Si la letra en cuestión es la primera, se dice como si fuera una /s/, mientras que si se encuentra entre vocales o al final, la pronunciación sería /ks/.

En el caso de la 'j', se puede observar sobre todo en nombres propios y lugares.

Fuente: eldebate.com