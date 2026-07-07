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"No queremos matarte": la editorial fulminante contra Cristiano Ronaldo tras la eliminación

La eliminación de Portugal desató una ola de duras críticas contra Cristiano Ronaldo, cuyo ciclo en la selección quedó más cuestionado que nunca

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Cristiano Ronaldo fue fuertemente criticado en Portugal.

Cristiano Ronaldo fue fuertemente criticado en Portugal.

La salida de Portugal del Mundial no solo frustró las aspiraciones colectivas de una nación entera, sino que también abrió un período de debates internos sumamente complejos respecto al rendimiento mostrado en el campo de juego durante las instancias decisivas que tienen como principal apuntado a Cristiano Ronaldo.

Como suele ocurrir en los momentos de frustración deportiva, las miradas y las responsabilidades principales recayeron sobre la figura más emblemática de la delegación.

Cristiano Ronaldo quedó eliminado del Mundial frente a España en octavos de final.

Cristiano Ronaldo quedó eliminado del Mundial frente a España en octavos de final.

Una editorial fulminante contra Cristiano Ronaldo

El diario deportivo A Bola publicó una editorial firmada por el periodista Francisco Vaz de Miranda que presentó un título doloroso para la estrella portuguesa: "No queremos matarte, pero ya basta".

En su escrito el periodista hace hincapié en que es "imprescindible poner fin, de una vez por todas, a la etapa del capitán, que ya ha durado mucho más de lo que debería".

A Bola no tuvo piedad con Cristiano Ronaldo.

A Bola no tuvo piedad con Cristiano Ronaldo.

También hizo hincapié en que el DT luso decidió que Gonçalo Ramos no ingrese al campo de juego cuando todo indicaba que debía suplantar a Cristiano Ronaldo mientras que sostiene que esa elección respondió a una "obsesiva obligación".

El texto continúa haciendo referencia a que el histórico delantero (junto al entrenador Roberto Martínez) serán los responsables de que siempre quede "en el terreno de lo desconocido cómo habría sido este Mundial sin la obsesiva obligación de tener a Cristiano Ronaldo en el campo los 90/90/90”,

Además de sentenciar que "su ego no le permite ser suplente de un jugador que, a día de hoy, ofrece un rendimiento incomparable".

Portugal tiene dos títulos en su historia, ambos con Cristiano Ronaldo.

Portugal tiene dos títulos en su historia, ambos con Cristiano Ronaldo.

Los títulos de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo ganó dos títulos con la selección de Portugal:

  • Eurocopa (2016): el primer gran título en la historia de su país, venciendo a Francia 1-0 en la final.
  • UEFA Nations League (2018-19): se quedaron con la edición inaugural de este torneo tras ganarle la final a Países Bajos por 1-0 en Oporto, gracias a un gol de Gonçalo Guedes.

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