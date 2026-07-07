"No queremos matarte": la editorial fulminante contra Cristiano Ronaldo tras la eliminación

En su escrito el periodista hace hincapié en que es "imprescindible poner fin, de una vez por todas, a la etapa del capitán, que ya ha durado mucho más de lo que debería".

A Bola no tuvo piedad con Cristiano Ronaldo.

También hizo hincapié en que el DT luso decidió que Gonçalo Ramos no ingrese al campo de juego cuando todo indicaba que debía suplantar a Cristiano Ronaldo mientras que sostiene que esa elección respondió a una "obsesiva obligación".

El texto continúa haciendo referencia a que el histórico delantero (junto al entrenador Roberto Martínez) serán los responsables de que siempre quede "en el terreno de lo desconocido cómo habría sido este Mundial sin la obsesiva obligación de tener a Cristiano Ronaldo en el campo los 90/90/90”,

Además de sentenciar que "su ego no le permite ser suplente de un jugador que, a día de hoy, ofrece un rendimiento incomparable".

Portugal tiene dos títulos en su historia, ambos con Cristiano Ronaldo.

Los títulos de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo ganó dos títulos con la selección de Portugal: