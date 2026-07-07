Un avión más grande del mundo fue creado solo para transportar las piezas gigantes de otro avión

Sus dimensiones impresionaban incluso antes de despegar. Medía 84 metros de largo, tenía una envergadura de 88,4 metros, más que la longitud de un campo de fútbol, y alcanzaba los 18 metros de altura. Su peso máximo al despegue llegaba a las 640 toneladas y podía transportar hasta 250 toneladas de carga en su interior, además de equipos gigantes instalados sobre el fuselaje, como turbinas, maquinaria industrial o componentes espaciales.

Fue el avión más grande del mundo, rompió 240 récords y terminó destruido en una guerra

Para mover semejante estructura, el An-225 estaba equipado con seis motores turbofán Ivchenko Progress D-18T, capaces de generar la potencia necesaria para levantar al aire el avión de carga más grande jamás construido. Gracias a esa combinación de tamaño y tecnología, rompió cerca de 240 récords mundiales durante su vida operativa, entre ellos el de la carga aérea más pesada y el de los objetos de mayor tamaño transportados por vía aérea.

Su primer vuelo se realizó el 21 de diciembre de 1988 y, con el paso de los años, dejó de ser una aeronave exclusiva del programa espacial soviético para convertirse en una herramienta clave para el transporte internacional. Este avión participó en misiones comerciales y humanitarias alrededor del mundo, llevando generadores eléctricos, maquinaria de gran porte, ayuda de emergencia y suministros esenciales a lugares donde ningún otro avión podía operar con la misma capacidad.

Además de su enorme tamaño, también destacaba por su rendimiento. Alcanzaba una velocidad de crucero cercana a los 800 kilómetros por hora y podía recorrer hasta 15.400 kilómetros, dependiendo de la carga transportada, lo que le permitía unir continentes sin escalas en numerosas operaciones.

Su fin llegó en 2022, cuando el Antonov An-225 Mriya fue destruido durante la invasión rusa a Ucrania. Su pérdida significó el final del avión más grande de la historia, pero también consolidó su lugar como uno de los mayores logros de la ingeniería aeronáutica y un símbolo de hasta dónde puede llegar la capacidad humana para convertir un sueño en realidad.