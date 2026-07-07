El día que la Virgen María resistió al terremoto de 1861 en Mendoza: la increíble historia

En cuestión de segundos, la ciudad quedó reducida a ruinas. Iglesias, hospitales, edificios públicos y viviendas de adobe se derrumbaron. La mayoría de las víctimas murieron aplastadas por los escombros. Las réplicas continuaron durante días, dificultando las tareas de rescate y profundizando la desesperación de los sobrevivientes, algo parecido a lo que ocurre actualmente en Venezuela.

Pero las creencias dicen que algo resurgió entre los escombros y no era nada más ni nada menos que la Virgen.

El día que la Virgen María resistió al terremoto mendocino

La Virgen de la Merced llegó a Maipú y se convirtió en la patrona.

En el que el 20 de marzo una imagen de la Virgen resistió de pie frente a la catástrofe. Se trata de la figura de la Virgen de la Merced, ubicada en la vieja construcción de la iglesia que lleva su nombre en Mendoza, situada específicamente entre las calles San Luis, Montecaseros, Córdoba e Ituzaingó.

Desde entonces, la Virgen de la Merced es considerada como “La Virgen del Terremoto”, y esta histórica figura reposa sobre el altar mayor del actual templo, que fue construido en 1909. Así es como la historia de resiliencia de la imagen de la Virgen que soportó en pie e intacta el terremoto se convirtió en un mensaje de esperanza y resistencia para los mendocinos.