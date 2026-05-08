virgen de lujan La Virgen de Luján es una de las advocaciones con la que se venera la figura de la Virgen María en el catolicismo. Fuente: Clarín.

Virgen de Luján: el día que el Papa Francisco fue testigo de su poder milagroso

Cuando el Papa Francisco era arzobispo de Buenos Aires, durante la audiencia general confió que "vio" un milagro de la patrona nacional. En el contexto de la pandemia, este milagro era digno de relatar y así es como contó una historia relacionada con la advocación de la Virgen de Luján, la patrona de su país.

Ante miles de personas, describió que había una familia obrera, padre electricista con una hija de nueve años que tenía una enfermedad que los médicos no sabían qué era. La esposa del hombre y madre de la niña escuchó a los médicos, que le revelaron una dura realidad: ‘La niña no pasa la noche; es una infección y no podemos hacer nada’. Rápidamente llama a su esposo, padre de la pequeña, el cual estaba trabajando.

virgen de lujan junto al papa francisco Se la considera patrona de Argentina y el Papa Francisco fue testigo de su milagro. Fuente: Flickr.

Acota el Papa Francisco que ese hombre quizá no iba todos los domingos a misa, pero tenía una fe grande, así que salió llorando, dejó a su mujer y a su hija en el hospital, se subió al tren y recorrió 70 kilómetros hacia la Basílica de la Virgen de Luján, la patrona de Argentina.

La basílica estaba cerrada porque eran casi las 10 de la noche y él se agarró a las rejas de la basílica a rezarle toda la noche a la Virgen, luchando por la salud de su hija. Al final, a primera hora de la mañana, se abrió la iglesia; el hombre entró y saludó a la Virgen, después de haber pasado toda la noche en rezando”.

Cuando llegó al hospital, no encontraba a su mujer. Hasta que el milagro se hizo carne frente a él, ella lo recibió sonriente. La mujer le cuenta que los médicos no tienen explicación, pero durante la noche, algo extraordinario pasó. A la niña le desapareció la fiebre, respiraba bien y no tenía nada. Así es como aquel hombre con la oración tuvo la gracia de la Virgen de Luján.