El presidente Javier Milei envió una carta al arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, al cumplirse el primer aniversario de la muerte del papa Francisco.
Milei rindió homenaje al papa Francisco y le envió una carta al arzobispo Colombo
El presidente Javier Milei recordó sus encuentros con el papa Francisco en una carta que le envió al arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo
En la misiva, el Presidente calificó a Jorge Bergoglio como “uno de los argentinos más trascendentes de nuestra historia por la magnitud de la misión universal que le tocó desempeñar” desde el pontificado.
Antes de llegar a la Presidencia, Javier Milei había tenido fuertes críticas hacia Francisco, a quien había catalogado del “representante del maligno en la tierra”.
Sin embargo, tras asumir fue acercándose al Sumo Pontífice hasta concretar un encuentro el 12 de febrero de 2024 en el Vaticano, cuando asistió a la canonización de Mama Antula (María Antonia de Paz y Figueroa), como la primera santa argentina.
En la publicación de la Oficina del Presidente, Milei graficó esos momentos: “Guardo un recuerdo personal muy significativo del llamado que recibí de Su Santidad el 22 de noviembre de 2023 (cuando ganó en el balotaje), en el que me brindó palabras de aliento y reflexión en un momento crucial para nuestro país. Del mismo modo, valoro profundamente los encuentros mantenidos en Roma en febrero de 2024, donde pude apreciar su calidez y su claridad”.
Homenaje de Javier Milei al papa Francisco
Javier Milei recordó al papa Francisco en el primer aniversario de su fallecimiento durante una breve ceremonia en el Santo Sepulcro.
“Aquí con el argentino más importante de toda la historia… Abrazo a la distancia Santo Padre”, posteó, a su vez, el presidente argentino desde Israel junto a una serie de fotos en la red social X.
En la carta, Milei destacó “la incansable lucha del papa Francisco para proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y espiritual a los más jóvenes”, así como “su voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede”.
Y se refirió a la misa en su honor que se llevará a cabo el martes 17 en la Basílica de Luján, con la presencia de la cúpula del Episcopado –arzobispo Colombo-, representantes del Gobierno nacional y dirigentes políticos de la oposición.
“Espero que esta misa por el primer aniversario del fallecimiento de Francisco produzca mucho fruto en nuestro pueblo y que nos permita hacer memoria agradecida de su pontificado”, expresó el mandatario, y deseó que “desde esta basílica tan significativa para el Papa, la Virgen de Luján proteja y guarde a toda la Nación Argentina”.
El perdón del papa Francisco a Javier Milei
“Sos el representante del maligno sentado en el trono de la casa de Dios”, decía el presidente Javier Milei antes de asumir en el cargo.
Con posterioridad, según contó el propio mandatario, en la visita de 2024 al Vaticano le pidió perdón “por mi error” y la respuesta de Francisco fue “la propia de un grande: ‘No te calentés; todos hacemos boludeces de chico’”.