Milei rindió homenaje al papa Francisco y le envió una carta al arzobispo Colombo

Sin embargo, tras asumir fue acercándose al Sumo Pontífice hasta concretar un encuentro el 12 de febrero de 2024 en el Vaticano, cuando asistió a la canonización de Mama Antula (María Antonia de Paz y Figueroa), como la primera santa argentina.

javier milei santo sepulcro Javier Milei rindió homenaje al papa Francisco desde el Santo Sepulcro.

En la publicación de la Oficina del Presidente, Milei graficó esos momentos: “Guardo un recuerdo personal muy significativo del llamado que recibí de Su Santidad el 22 de noviembre de 2023 (cuando ganó en el balotaje), en el que me brindó palabras de aliento y reflexión en un momento crucial para nuestro país. Del mismo modo, valoro profundamente los encuentros mantenidos en Roma en febrero de 2024, donde pude apreciar su calidez y su claridad”.

Homenaje de Javier Milei al papa Francisco

Javier Milei recordó al papa Francisco en el primer aniversario de su fallecimiento durante una breve ceremonia en el Santo Sepulcro.

“Aquí con el argentino más importante de toda la historia… Abrazo a la distancia Santo Padre”, posteó, a su vez, el presidente argentino desde Israel junto a una serie de fotos en la red social X.

javier milei papa francisco

En la carta, Milei destacó “la incansable lucha del papa Francisco para proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y espiritual a los más jóvenes”, así como “su voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede”.

Y se refirió a la misa en su honor que se llevará a cabo el martes 17 en la Basílica de Luján, con la presencia de la cúpula del Episcopado –arzobispo Colombo-, representantes del Gobierno nacional y dirigentes políticos de la oposición.

“Espero que esta misa por el primer aniversario del fallecimiento de Francisco produzca mucho fruto en nuestro pueblo y que nos permita hacer memoria agradecida de su pontificado”, expresó el mandatario, y deseó que “desde esta basílica tan significativa para el Papa, la Virgen de Luján proteja y guarde a toda la Nación Argentina”.

El perdón del papa Francisco a Javier Milei

“Sos el representante del maligno sentado en el trono de la casa de Dios”, decía el presidente Javier Milei antes de asumir en el cargo.

Con posterioridad, según contó el propio mandatario, en la visita de 2024 al Vaticano le pidió perdón “por mi error” y la respuesta de Francisco fue “la propia de un grande: ‘No te calentés; todos hacemos boludeces de chico’”.