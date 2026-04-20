Javier Milei recibió la Medalla de Honor en Israel con un fuerte respaldo a su gestión

IMG-20260420-WA0029 Milei fue distinguido con la Medalla de Honor en Israel y disertará ante los líderes de Yeshiva Hebron

Durante la ceremonia, Javier Milei expresó que recibe la distinción como un "cálido gesto del pueblo de Israel" y reafirmó su compromiso con lo que denomina el "retorno a los valores judeocristianos". Este alineamiento no es solo político, sino que constituye el núcleo de la identidad ideológica que el presidente argentino busca proyectar al mundo: una defensa cerrada de la libertad individual y la vida frente a las amenazas externas.

Masterclass en Bar-Ilan: El "Paraíso Capitalista" y la Torá

Uno de los puntos más densos de la agenda fue la investidura de Milei como doctor Honoris Causa en la Universidad de Bar-Ilan. Ante un auditorio colmado de académicos y estudiantes que lo vitorearon de pie, el mandatario desarrolló una disertación de casi una hora donde fusionó teología, economía austríaca y filosofía política.

Economía y reformas: el presidente no perdió la oportunidad de elogiar la gestión de Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación, asegurando que Argentina transita un camino de liberación de fuerzas productivas.

el presidente no perdió la oportunidad de elogiar la gestión de , ministro de Desregulación, asegurando que Argentina transita un camino de liberación de fuerzas productivas. La Torá como antídoto: en un pasaje que generó gran impacto, Milei sostuvo que los textos sagrados del judaísmo funcionan como una barrera moral contra el colectivismo y las ideas de izquierda.

en un pasaje que generó gran impacto, sostuvo que los textos sagrados del judaísmo funcionan como una barrera moral contra el colectivismo y las ideas de izquierda. Sentencias provocadoras: fiel a su estilo, calificó a Karl Marx de "satánico", definió a Adam Smith como un "estoico" y leyó el epílogo de su próxima obra, titulado “Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso”.

La frase que más resonó en el ámbito internacional fue su advertencia cultural: “Con determinadas culturas no vamos a poder convivir, porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”, en clara alusión a los conflictos extremistas en la región.

Javier Milei recibe la Medalla de Honor de manos de Isaac Herzog Javier Milei recibe la Medalla de Honor de manos de Isaac Herzog.

Entre la diplomacia de Trump y la tensión con Hezbollah

La visita de la comitiva argentina integrada por Karina Milei, Pablo Quirno, Juan Bautista Mahiques y el embajador Axel Wahnish se produce en un momento de extrema sensibilidad geopolítica. La presión internacional para un alto al fuego crece, con Donald Trump exigiendo a Netanyahu una suspensión de operaciones para facilitar negociaciones mediadas por Pakistán.

En este complejo escenario, la posición de Milei es singular: mientras las potencias buscan equilibrar sus intereses con Irán y los ayatolas, Argentina se mantiene firme en el respaldo irrestricto a la seguridad israelí, incluso ante los recientes enfrentamientos con el grupo Hezbollah en la frontera con El Líbano.

El cierre espiritual en Yeshiva Hebron

Para concluir su actividad del día, el presidente se trasladó a Yeshiva Hebron, reconocida como la academia talmúdica más prestigiosa del mundo judío. Allí, Javier Milei quien posee un conocimiento profundo de la religión ofrecerá una disertación técnica y espiritual.

Se espera que en este recinto sea nuevamente condecorado, esta vez por el cuerpo de rabinos, cerrando una jornada que lo posiciona no solo como un aliado político, sino como un referente intelectual y espiritual dentro del ecosistema del pensamiento conservador y liberal moderno.