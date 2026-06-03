Javier Milei avaló con un mensaje en redes su potestad para retirar pliegos de jueces

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El mensaje que retuiteó Milei

“Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, postula el texto de Rojas que el jefe de Estado reposteó en su perfil, logrando miles de visualizaciones en pocos minutos.

La jugada virtual de Milei funcionó como un blindaje jurídico y político a la controvertida orden de retirar la postulación de la magistrada para el Tribunal Oral Federal Criminal de La Plata, un pliego que ya contaba con dictamen de la Comisión de Acuerdos.

El emisor del mensaje validado por el mandatario no es un nombre ajeno al ideario libertario. Ricardo Manuel Rojas es un exjuez federal (estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal) y ex secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, a comienzos de 2025 su nombre sonó con fuerza como uno de los candidatos de la administración de LLA para ocupar la Procuración del Tesoro, cargo que finalmente recayó en Sebastián Amerio.

ricardo manuel rojas Ricardo Manuel Rojas. Foto: El Economista

Con este aval técnico, el Ejecutivo busca contrarrestar el costo político de una medida que detonó una fuerte interna en la Cámara Alta: la decisión de retirar la postulación de Michelli provocó que la propia jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, emitiera un duro comunicado anticipando que no acompañaría la orden presidencial amparándose en la "objeción de conciencia", y con el argumento de que la marcha atrás iba en contra de sus valores personales.

Aquel cortocircuito, que incluyó versiones de renuncia de la ex ministra de Seguridad, intentó ser disipado con una reunión de conciliación con Karina Milei y una sugestiva foto de ambas con la leyenda “Trabajando siempre juntas”. Sin embargo, el reposteo del presidente deja en claro que, más allá de la tregua partidaria, la Casa Rosada no piensa ceder en su potestad de retirar el pliego.

veronica michelli María Verónica Michelli el día que expuso en el Senado. Foto: Noticias Argentinas

Un concurso de 10 años y un pliego que quedó en el limbo

La postulación de María Verónica Michelli para la justicia platense arrastra un complejo derrotero técnico. Su pliego ingresó al Senado el 30 de marzo pasado y el 13 de mayo la candidata defendió su postulación en audiencia pública, logrando cosechar nueve firmas favorables sobre 14 miembros presentes en la Comisión de Acuerdos.

Michelli cuenta con una extensa trayectoria en el Poder Judicial que se inició en 1994 en la Secretaría Electoral de La Plata, y actualmente se desempeña como secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 de esa ciudad. Posee además un nutrido currículum académico con maestrías internacionales y especializaciones en el exterior. Su postulación actual es el resultado de un concurso que se extendió por casi 10 años en el Consejo de la Magistratura, donde integró la terna tras quedar en el puesto 19 del orden de mérito.

Pese al andamiaje legal y al dictamen de comisión obtenido, la interpretación constitucional que el presidente fogoneó en sus redes recuerda que el mecanismo de designación de magistrados requiere del acuerdo definitivo del pleno de la Cámara Alta y la posterior publicación en el Boletín Oficial. Al no haberse completado el circuito, Milei se aferra a la premisa de que "nadie tiene un derecho adquirido" y buscará hacer valer esa prerrogativa la próxima semana en el recinto.