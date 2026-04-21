El papa Francisco fue recordado en el Vaticano con una emotiva misa en el aniversario de su muerte

Fieles de todo el mundo se congregaron también en las inmediaciones de la Plaza de San Pedro para depositar flores y rezar en silencio. La emoción fue palpable entre los peregrinos argentinos, quienes recordaron con orgullo al primer Papa latinoamericano de la historia, cuya sencillez rompió con siglos de protocolos rígidos.

Un legado de paz y diálogo del papa Francisco

El homenaje no se limitó solo al ámbito religioso. Diversos líderes internacionales enviaron mensajes destacando la figura del papa Francisco como un puente de diálogo en momentos de máxima tensión global. Se recordó su valentía para visitar zonas de conflicto y su voz firme contra la cultura del descarte, conceptos que hoy resuenan con más fuerza que nunca.

papa-francisco-muerte-efe-2.jpg El papa Francisco murió el 21 de abril del 2025, un día después del domingo de Pascuas y haber estado presente ante los fieles en la Plaza San Pedro.

Desde el Vaticano confirmaron que, a lo largo de toda la semana, se realizarán diversas actividades culturales y teológicas para analizar la profundidad de su magisterio. El objetivo es mantener viva la llama de un mensaje que, más allá de la religión, buscó siempre la unidad de la familia humana frente a los desafíos del siglo XXI.