El Vaticano amaneció con una profunda nostalgia y recogimiento al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco. La capilla de la Casa Santa Marta, el lugar que él eligió como hogar para estar cerca de la gente, fue el escenario de una misa íntima pero cargada de simbolismo.
El papa Francisco fue recordado en el Vaticano con una emotiva misa en el aniversario de su muerte
A un año de su partida, fieles y autoridades se reunieron en la Casa Santa Marta para homenajear el legado de Jorge Bergoglio con una ceremonia de oración
La ceremonia contó con la presencia de colaboradores cercanos, miembros del Colegio Cardenalicio y personal que compartió el día a día con el pontífice argentino durante sus 13 años de misión. Durante la homilía, se destacó su incansable labor por la paz mundial, su opción preferencial por los pobres y su estilo de vida austero que marcó una era en la Iglesia.
A pesar del paso del tiempo, el recuerdo de Jorge Bergoglio sigue vigente en cada rincón de la Santa Sede. El impacto de su encíclica Laudato si' y su llamado constante a la "fraternidad humana" fueron los ejes centrales de las plegarias, donde se pidió por la continuidad de las reformas que él mismo inició para una Iglesia más abierta y misericordiosa.
Fieles de todo el mundo se congregaron también en las inmediaciones de la Plaza de San Pedro para depositar flores y rezar en silencio. La emoción fue palpable entre los peregrinos argentinos, quienes recordaron con orgullo al primer Papa latinoamericano de la historia, cuya sencillez rompió con siglos de protocolos rígidos.
Un legado de paz y diálogo del papa Francisco
El homenaje no se limitó solo al ámbito religioso. Diversos líderes internacionales enviaron mensajes destacando la figura del papa Francisco como un puente de diálogo en momentos de máxima tensión global. Se recordó su valentía para visitar zonas de conflicto y su voz firme contra la cultura del descarte, conceptos que hoy resuenan con más fuerza que nunca.
Desde el Vaticano confirmaron que, a lo largo de toda la semana, se realizarán diversas actividades culturales y teológicas para analizar la profundidad de su magisterio. El objetivo es mantener viva la llama de un mensaje que, más allá de la religión, buscó siempre la unidad de la familia humana frente a los desafíos del siglo XXI.