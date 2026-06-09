Corría el año 2007. En una Argentina que intentaba consolidar una década de reactivación económica, la irrupción de un supuesto millonario jamaiquino sacudió el avispero como pocas veces se había visto. Con una soltura que encandiló a empresarios y productores, Max Higgins se autoproclamó como el "rey del entretenimiento".
El millonario que usó a Maradona, prometió un Disney en Buenos Aires y terminó en la calle
El supuesto millonario jamaiquino terminó durmiendo en la calle, y hoy se encuentra internado con un severo cuadro
El primer gran golpe de este fue simbólico y definitivo. Sabía perfectamente que para abrir cualquier puerta trancada en nuestro país se necesita, indefectiblemente, la llave del fútbol. Y la llave del fútbol en Argentina tenía un solo nombre grabado a fuego: Diego Armando Maradona.
El millonario que se cansó de prometer y terminó en la calle
Así, el empresario jaimaiquino quedó en el centro del país llevando a cabo el programa de televisión World Football Idol junto a Diego Armando Maradona, para encontrar una futura estrella local. Además, el ciclo que duró tres temporadas tuvo la participación de Goycochea y Gabriel Batistuta, con músicos de primer nivel.
Pese a todo, el ciclo fue un fracaso y, en 2007, al millonario no le quedó otra que cambiar el rubro. Así, luego apareció con la promesa de abrir un parque Disney en San Pedro, siendo este un megaproyecto que pondría a Argentina, mucho más, en el centro del mapa global.
La fantasía de un parque de Disney en Argentina duró muy poco, ya que la empresa hizo oficial sus advertencias sobre el uso no autorizado de la marca. Todo este hombre era una farsa.
Un estafador con pasado oscuro
La historia culminó con Higgins en quiebra y habiendo estafado a inversores que apostaron en su proyecto. Finalmente, fue su exesposa, Sandra, la que reveló su pasado oculto.
Higgins no era un visionario incomprendido del Caribe; era un estafador profesional con circulares de captura internacional a sus espaldas, que ya había purgado condenas en cárceles de Estados Unidos e Inglaterra por emitir cheques sin fondos y falsificar documentos. Argentina no fue nada más que su última aparición escénica.
Finalmente, este hombre terminó durmiendo en las calles de Buenos Aires, muy lejos del final que él hubiera querido. En la actualidad, muchos dicen que se encuentra internado voluntariamente en el Hospital Borda, con un cuadro severo de descomposición psicótica.