El millonario que usó a Maradona, prometió un Disney en Buenos Aires y terminó en la calle

Pese a todo, el ciclo fue un fracaso y, en 2007, al millonario no le quedó otra que cambiar el rubro. Así, luego apareció con la promesa de abrir un parque Disney en San Pedro, siendo este un megaproyecto que pondría a Argentina, mucho más, en el centro del mapa global.

La fantasía de un parque de Disney en Argentina duró muy poco, ya que la empresa hizo oficial sus advertencias sobre el uso no autorizado de la marca. Todo este hombre era una farsa.

Un estafador con pasado oscuro

La historia culminó con Higgins en quiebra y habiendo estafado a inversores que apostaron en su proyecto. Finalmente, fue su exesposa, Sandra, la que reveló su pasado oculto.

higgins Higgins terminó en la calle, y actualmente muchos dicen que se encuentra internado voluntariamente.

Higgins no era un visionario incomprendido del Caribe; era un estafador profesional con circulares de captura internacional a sus espaldas, que ya había purgado condenas en cárceles de Estados Unidos e Inglaterra por emitir cheques sin fondos y falsificar documentos. Argentina no fue nada más que su última aparición escénica.

Finalmente, este hombre terminó durmiendo en las calles de Buenos Aires, muy lejos del final que él hubiera querido. En la actualidad, muchos dicen que se encuentra internado voluntariamente en el Hospital Borda, con un cuadro severo de descomposición psicótica.