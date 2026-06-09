El pueblo de campo donde todos van a comer recupera el tren directo: cuánto sale un pasaje

Hay buenas noticias para un reconocido pueblo de Buenos Aires. Es que Cortines volverá a figurar entre las paradas del servicio de tren de larga distancia que une Retiro con Junín. La medida comenzará a regir el próximo 22 de junio y permitirá recuperar una conexión histórica con uno de los destinos rurales más visitados.
la reincorporación de la estación fue confirmada en el nuevo cronograma de Trenes Argentinos, que entrará en vigencia ese mismo día. La decisión beneficiará tanto a los habitantes de la zona como a quienes eligen el transporte público para realizar escapadas de fin de semana, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Ubicado a unos 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Cortines cuenta con poco más de 1.300 habitantes y se destaca por su perfil de pueblo de campo, sus construcciones tradicionales y sus amplios espacios verdes, características que lo convirtieron en un destino cada vez más elegido por turistas.
El pueblo rural que ganó fama por su cocina de campo: a la espera de la vuelta del tren
Uno de los principales motivos para visitar Cortines es su propuesta gastronómica. Cada fin de semana llegan viajeros de distintos puntos para disfrutar de restaurantes de campo que combinan platos tradicionales, ambiente familiar y la tranquilidad típica de los pueblos bonaerenses.
El recorrido suele incluir una caminata por el tradicional boulevard arbolado, considerado el corazón del pueblo. Allí se encuentran algunas de las construcciones más representativas de la localidad y es habitual ver grupos de viajeros y motociclistas que utilizan a Cortines como punto de encuentro.
Con el regreso del tren, llegar será más sencillo y económico. Las tarifas vigentes desde junio de 2026 parten de aproximadamente $4.900 en tarifa T2 y alcanzan cerca de $6.300 en tarifa T1, según el día del viaje.
Además, hay que tener en cuenta que los jubilados cuentan con un descuento del 40%, mientras que las personas con discapacidad pueden viajar sin cargo con la documentación correspondiente.