El pueblo de campo donde todos van a comer recupera el tren directo: cuánto sale un pasaje

El pueblo rural que ganó fama por su cocina de campo: a la espera de la vuelta del tren

Uno de los principales motivos para visitar Cortines es su propuesta gastronómica. Cada fin de semana llegan viajeros de distintos puntos para disfrutar de restaurantes de campo que combinan platos tradicionales, ambiente familiar y la tranquilidad típica de los pueblos bonaerenses.

El recorrido suele incluir una caminata por el tradicional boulevard arbolado, considerado el corazón del pueblo. Allí se encuentran algunas de las construcciones más representativas de la localidad y es habitual ver grupos de viajeros y motociclistas que utilizan a Cortines como punto de encuentro.

carne campo El pueblo Cortines, conocido por su gastronomía. Imagen ilustrativa.

Con el regreso del tren, llegar será más sencillo y económico. Las tarifas vigentes desde junio de 2026 parten de aproximadamente $4.900 en tarifa T2 y alcanzan cerca de $6.300 en tarifa T1, según el día del viaje.

Además, hay que tener en cuenta que los jubilados cuentan con un descuento del 40%, mientras que las personas con discapacidad pueden viajar sin cargo con la documentación correspondiente.