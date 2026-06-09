El pueblo argentino donde todavía se puede encontrar oro en el río y llevarse una pepita de recuerdo

En el corazón de las Sierras Puntanas existe un pueblo que parece detenido en el tiempo. Se trata de La Carolina, una pequeña localidad de San Luis donde, además de disfrutar de calles de piedra, montañas y aire puro, los turistas tienen la posibilidad de buscar pepitas de oro en el cauce de un río.
El pueblo ganó notoriedad internacional en 2023, cuando fue distinguido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) de Naciones Unidas con el reconocimiento Best Tourism Villages, que destaca a las comunidades rurales más sobresalientes del planeta.
Con apenas unos 300 habitantes, La Carolina conserva una fuerte identidad ligada a la actividad minera que marcó su desarrollo durante siglos. Según el sitio oficial, se trata de un lugar que reúne “poesía y recuerdos de oro”, en referencia a su pasado y a las huellas que aún permanecen en la zona.
El pueblo y una tradición que nació hace más de 240 años
La búsqueda de oro en el río La Carolina sigue siendo una de las actividades más llamativas para quienes visitan el pueblo. La práctica está vinculada a la historia minera iniciada tras la llegada de exploradores españoles durante el siglo XVIII y a los relatos que involucran al virrey Sobremonte y los tesoros extraídos de la región.
Ariel Farber, guía de Huellas Turismo, explicó al diario La Nación que se trata de una costumbre transmitida de generación en generación. “Buscar pepitas de oro en los ríos es una tradición que los abuelos mineros compartían con sus nietos”, señaló. Además, destacó que es una actividad que comenzó hace unos 240 años y que muchas personas continúan realizando como hobby.
Muy cerca del río también se encuentra una antigua mina que puede recorrerse con guías especializados y el equipamiento de seguridad correspondiente, incluyendo casco, linterna y botas de goma. El túnel, según la historia local, fue construido por ingleses en busca de oro y quedó abandonado hacia 1870.
Naturaleza, historia y una experiencia singular convierten a La Carolina en uno de los destinos más curiosos y atractivos del turismo argentino.