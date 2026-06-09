El pueblo argentino donde todavía se puede encontrar oro en el río y llevarse una pepita de recuerdo

pepitas oro la carolina

El pueblo y una tradición que nació hace más de 240 años

La búsqueda de oro en el río La Carolina sigue siendo una de las actividades más llamativas para quienes visitan el pueblo. La práctica está vinculada a la historia minera iniciada tras la llegada de exploradores españoles durante el siglo XVIII y a los relatos que involucran al virrey Sobremonte y los tesoros extraídos de la región.

Ariel Farber, guía de Huellas Turismo, explicó al diario La Nación que se trata de una costumbre transmitida de generación en generación. “Buscar pepitas de oro en los ríos es una tradición que los abuelos mineros compartían con sus nietos”, señaló. Además, destacó que es una actividad que comenzó hace unos 240 años y que muchas personas continúan realizando como hobby.

pueblo la carolina 3 El pueblo está ubicado a poca distancia de San Luis capital.

Muy cerca del río también se encuentra una antigua mina que puede recorrerse con guías especializados y el equipamiento de seguridad correspondiente, incluyendo casco, linterna y botas de goma. El túnel, según la historia local, fue construido por ingleses en busca de oro y quedó abandonado hacia 1870.

Naturaleza, historia y una experiencia singular convierten a La Carolina en uno de los destinos más curiosos y atractivos del turismo argentino.