Un pueblo argentino con cultura alemana y que celebra la cerveza busca meterse entre los más lindos del mundo

El pueblo Villa General Belgrano sumó una nueva distinción a su extensa trayectoria turística y cervecera. Es que la localidad cordobesa, famosa por albergar el Oktoberfest más importante de Argentina, fue seleccionada para representar al país en la edición 2026 de Best Tourism Villages, la iniciativa impulsada por ONU Turismo que destaca a los pueblos rurales que logran preservar su identidad cultural y natural mientras promueven un desarrollo turístico sostenible.
La confirmación fue dada a conocer por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, que incluyó a la localidad del Valle de Calamuchita entre los 8 destinos argentinos postulados para competir por el reconocimiento internacional.
Ubicada a 89 kilómetros de la ciudad de Córdoba y con una población de 11.775 habitantes, aproximadamente, Villa General Belgrano se consolidó como uno de los principales polos turísticos de las sierras cordobesas gracias a una combinación de historia, paisaje y tradición.
Un rincón serrano con alma europea, el pueblo cordobés que busca el gran premio
Fundado el 11 de octubre de 1932 por pioneros encabezados por Jorge Kappuhn y Paul Heintze, el pueblo tuvo distintos nombres antes de adoptar la denominación que lo hizo conocido en todo el país. Su desarrollo estuvo marcado por la llegada de inmigrantes alemanes, austríacos y suizos, atraídos por un entorno que les recordaba a los Alpes europeos.
Esa herencia permanece visible en sus construcciones de madera y piedra, los techos inclinados, los jardines cuidados y una propuesta gastronómica que incluye cervezas artesanales, chocolates, tortas centroeuropeas, masas vienesas y platos típicos de la tradición germánica.
Uno de los capítulos más particulares de su historia ocurrió tras el hundimiento del acorazado alemán Admiral Graf Spee durante la Segunda Guerra Mundial, cuando varios de sus marineros se establecieron en la región y contribuyeron al crecimiento de la comunidad.
El gran emblema de Villa General Belgrano sigue siendo la Fiesta Nacional de la Cerveza. Nacida en 1957 como una celebración vecinal, hoy convoca entre 100.000 y 150.000 visitantes cada año y es considerada la tercera Oktoberfest más importante del mundo, detrás de las de Múnich, en Alemania, y Blumenau, en Brasil.
Ahora, con su candidatura ante ONU Turismo, este bonito pueblo cordobés buscará llevar esa identidad y su modelo de desarrollo turístico al plano mundial.