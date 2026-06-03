Un pueblo argentino con cultura alemana y que celebra la cerveza busca meterse entre los más lindos del mundo

pueblo villa general belgrano Una bella postal de Villa General Belgrano, el pueblo cordobés que quedó entre los 8 más lindos de Argentina. Foto: argentina.gob.ar

Un rincón serrano con alma europea, el pueblo cordobés que busca el gran premio

Fundado el 11 de octubre de 1932 por pioneros encabezados por Jorge Kappuhn y Paul Heintze, el pueblo tuvo distintos nombres antes de adoptar la denominación que lo hizo conocido en todo el país. Su desarrollo estuvo marcado por la llegada de inmigrantes alemanes, austríacos y suizos, atraídos por un entorno que les recordaba a los Alpes europeos.

Esa herencia permanece visible en sus construcciones de madera y piedra, los techos inclinados, los jardines cuidados y una propuesta gastronómica que incluye cervezas artesanales, chocolates, tortas centroeuropeas, masas vienesas y platos típicos de la tradición germánica.

Uno de los capítulos más particulares de su historia ocurrió tras el hundimiento del acorazado alemán Admiral Graf Spee durante la Segunda Guerra Mundial, cuando varios de sus marineros se establecieron en la región y contribuyeron al crecimiento de la comunidad.

pueblo villa general belgrano 2 El Cerro de la Virgen, uno de los puntos turísticos destacados de Villa General Belgrano. Foto: argentina.gob.ar

El gran emblema de Villa General Belgrano sigue siendo la Fiesta Nacional de la Cerveza. Nacida en 1957 como una celebración vecinal, hoy convoca entre 100.000 y 150.000 visitantes cada año y es considerada la tercera Oktoberfest más importante del mundo, detrás de las de Múnich, en Alemania, y Blumenau, en Brasil.

Ahora, con su candidatura ante ONU Turismo, este bonito pueblo cordobés buscará llevar esa identidad y su modelo de desarrollo turístico al plano mundial.