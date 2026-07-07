La Noruega de América Latina: el país que genera produce toda su electricidad con energías renovables

Su capacidad de generación es tan elevada que este país de América Latina produce mucha más electricidad de la que necesita. De acuerdo con los tratados vigentes, Paraguay utiliza apenas alrededor del 20% de la energía que le corresponde, mientras que el 80% restante se exporta principalmente a Brasil y Argentina, ya que esa enorme cantidad de electricidad no puede almacenarse a gran escala.

¿Cuál es el secreto de este país de América Latina para generar electricidad 100% renovable?

Este modelo es posible gracias a una combinación de abundantes recursos hídricos, una demanda interna relativamente baja y una infraestructura desarrollada durante décadas. Mientras muchas naciones todavía dependen del carbón, el gas o el petróleo para producir electricidad, Paraguay logró consolidar un sistema basado íntegramente en energías renovables.

La clave específicamente de este país América Latina radica en su enorme potencial hidroeléctrico. Itaipú aporta cerca del 80% de toda la generación eléctrica paraguaya, Yacyretá contribuye con aproximadamente el 18% y Acaray completa el 2% restante. Gracias a esta combinación, Paraguay mantiene una de las matrices eléctricas más limpias del mundo y prácticamente libre de emisiones de carbono asociadas a la generación de electricidad.