El país de América Latina por el que Estados Unidos apuesta para desplazar a China como su mayor socio comercial

Este cambio ya está transformando ciudades del norte de México, como Monterrey y Tijuana, donde el crecimiento industrial ha generado miles de nuevos empleos y un constante flujo de camiones de carga que cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Sin embargo, el auge también ha puesto a prueba la capacidad de este país de América Latina. La llegada masiva de nuevas empresas está ejerciendo una enorme presión sobre la infraestructura.

La batalla comercial entre China y México por el mercado de Estados Unidos

El 91 % de las fábricas instaladas reporta dificultades para acceder a suficiente energía eléctrica y gas natural. En otras palabras, existen inversiones y proyectos, pero las redes eléctricas, el suministro de agua y las carreteras no están creciendo al mismo ritmo que la demanda.

China, por su parte, sigue conservando importantes ventajas competitivas. Mantiene la capacidad de fabricar millones de productos a costos muy bajos gracias a su enorme infraestructura industrial y a sus extensas cadenas de suministro. Sin embargo, la distancia juega en su contra, un barco puede tardar hasta 35 días en cruzar el océano y llegar a Estados Unidos.

México apuesta por la proximidad. Aunque los salarios han aumentado en los últimos años, la cercanía con el mercado estadounidense permite reducir significativamente los tiempos de entrega. Un camión puede cruzar desde una planta en México hasta la frontera con Texas en menos de 24 horas. Además, ingenieros y empresas de ambos países trabajan en la misma zona horaria, lo que facilita la coordinación y acelera los procesos de producción.