A lo largo de los años, China se ha consolidado como la fábrica del mundo. El gigante asiático se convirtió en una pieza clave para el abastecimiento de Estados Unidos. Sin embargo, Washington ha comenzado a apostar por un país de América Latina.
El país de América Latina por el que Estados Unidos apuesta para desplazar a China como su mayor socio comercial
La proximidad geográfica y la eficiencia logística posicionan a este país de América Latina por encima de China
En busca de reducir la dependencia de la producción china, por primera vez en dos décadas, este país de América Latina desplazó oficialmente a China como el principal socio comercial de Estados Unidos.
El país de América que supera a China y se convierte en el principal socio comercial de Estados Unidos
México ya superó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos. Mientras la participación de China en las importaciones estadounidenses cayó hasta el 6,6 %, la de México aumentó al 16,6 %, impulsando un intercambio comercial bilateral que supera los 873.000 millones de dólares al año.
Este cambio ya está transformando ciudades del norte de México, como Monterrey y Tijuana, donde el crecimiento industrial ha generado miles de nuevos empleos y un constante flujo de camiones de carga que cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Sin embargo, el auge también ha puesto a prueba la capacidad de este país de América Latina. La llegada masiva de nuevas empresas está ejerciendo una enorme presión sobre la infraestructura.
La batalla comercial entre China y México por el mercado de Estados Unidos
El 91 % de las fábricas instaladas reporta dificultades para acceder a suficiente energía eléctrica y gas natural. En otras palabras, existen inversiones y proyectos, pero las redes eléctricas, el suministro de agua y las carreteras no están creciendo al mismo ritmo que la demanda.
China, por su parte, sigue conservando importantes ventajas competitivas. Mantiene la capacidad de fabricar millones de productos a costos muy bajos gracias a su enorme infraestructura industrial y a sus extensas cadenas de suministro. Sin embargo, la distancia juega en su contra, un barco puede tardar hasta 35 días en cruzar el océano y llegar a Estados Unidos.
México apuesta por la proximidad. Aunque los salarios han aumentado en los últimos años, la cercanía con el mercado estadounidense permite reducir significativamente los tiempos de entrega. Un camión puede cruzar desde una planta en México hasta la frontera con Texas en menos de 24 horas. Además, ingenieros y empresas de ambos países trabajan en la misma zona horaria, lo que facilita la coordinación y acelera los procesos de producción.