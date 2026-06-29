El Silicon Valley de América Latina crece a pasos agigantados y ya atrae a gigantes de la tecnología

El crecimiento de esta ciudad de Latinoamérica ha sido impulsado por diversas políticas públicas, como Jalisco Tech Hub Act, Edutec Jalisco y el Sistema de Empleabilidad, iniciativas que han fortalecido el ecosistema tecnológico del estado, incrementando su capacidad para atraer inversiones y generar empleos de alto valor.

México impulsa el Silicon Valley de América Latina

Jalisco cuenta con talento altamente especializado, lo que lo convierte en uno de los destinos más atractivos para la inversión tecnológica. Actualmente, concentra el 70 % de las empresas de semiconductores que operan en México y reúne al 23 % de los desarrolladores de software del país.

El gobierno ha anunciado y se propone impulsar la innovación y crecimiento en ámbitos sociales y empresariales, con el fin de que todos los sectores apuesten a mejorar procesos, servicios y productos. El titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jaime Reyes Robles, recordó hace poco en una rueda de prensa que Jalisco es sede de los eventos de innovación más importantes de América Latina así como gran promotor para emprendedores que compiten alrededor del mundo desde Jalisco.