En Estados Unidos, específicamente en el norte de California, se encuentra la capital tecnológica del mundo. Se trata de Silicon Valley. Su éxito ha inspirado a varios países de América Latina a crear de sus propios centros de innovación y tecnología.
El Silicon Valley de América Latina crece a pasos agigantados y ya atrae a gigantes de la tecnología
El ecosistema tecnológico de esta ciudad de América Latina es comparado con Silicon Valley por su crecimiento en innovación
Silicon Valley se caracteriza por reunir tres elementos clave: mentes brillantes, empresas tecnológicas de talla mundial e importantes fondos de inversión. Cuando una ciudad o una región de Latinoamérica es comparada con el "Silicon Valley" de la región, significa que ha logrado concentrar estos mismos factores y construir un ecosistema capaz de impulsar la innovación.
Jalisco se consolida como el Silicon Valley de América Latina y la capital de los semiconductores
Uno de los casos más destacados es Jalisco, México, que se consolida como el Silicon Valley del país y la capital de los semiconductores de América Latina. En los últimos seis años, el estado ha atraído inversiones por 2.758 millones de dólares en la industria de tecnologías de la información y alta tecnología, generando 40.554 nuevos empleos.
El crecimiento de esta ciudad de Latinoamérica ha sido impulsado por diversas políticas públicas, como Jalisco Tech Hub Act, Edutec Jalisco y el Sistema de Empleabilidad, iniciativas que han fortalecido el ecosistema tecnológico del estado, incrementando su capacidad para atraer inversiones y generar empleos de alto valor.
México impulsa el Silicon Valley de América Latina
Jalisco cuenta con talento altamente especializado, lo que lo convierte en uno de los destinos más atractivos para la inversión tecnológica. Actualmente, concentra el 70 % de las empresas de semiconductores que operan en México y reúne al 23 % de los desarrolladores de software del país.
El gobierno ha anunciado y se propone impulsar la innovación y crecimiento en ámbitos sociales y empresariales, con el fin de que todos los sectores apuesten a mejorar procesos, servicios y productos. El titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jaime Reyes Robles, recordó hace poco en una rueda de prensa que Jalisco es sede de los eventos de innovación más importantes de América Latina así como gran promotor para emprendedores que compiten alrededor del mundo desde Jalisco.