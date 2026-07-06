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Club General San Martín le ganó a Regatas y se coronó campeón del Torneo Apertura de vóleibol

Club General San Martín le ganó la serie final a Regatas y se consagró campeón del Apertura masculino de vóleibol. Este lunes comienza la serie final femenina

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Juan Ignacio Illanes ataca ante el intento de bloqueo de Valentín Yapura. Club General San Martín definió de visitante la serie final de Apertura y gritó campeón.

Juan Ignacio Illanes ataca ante el intento de bloqueo de Valentín Yapura. Club General San Martín definió de visitante la serie final de Apertura y gritó campeón.

Foto: Gentileza Federación Mendocina de Vóleibol

El sexteto masculino del Club General San Martín -Pacífico- se coronó campeón este domingo en el Torneo Apertura para la máxima categoría, A1, del vóleibol local tras ganar los dos encuentros de la serie final. Los de calle Perú derrotaron a Club Mendoza de Regatas 3-1, de local, y 3-2 de visitante.

Este fin de semana (sábado y domingo) se jugó la serie definitoria del primer torneo oficial que organiza la Federación Mendocina de Vóleibol, y el sexteto que dirige el Fino Javier Carrasco se impuso en el estadio Pacífico por 3-1 con parciales de 23-25, 25-19, 30-28 y 25-23. El domingo, en la revancha jugada en el Parque, fue a tie break: 16-25, 25-19, 25-13, 23-25 y 15-10.

Plantel, cuerpo t&eacute;cnico y dirigentes del Club General San Mart&iacute;n, celebrando el campeonato Apertura 2026.

Plantel, cuerpo técnico y dirigentes del Club General San Martín, celebrando el campeonato Apertura 2026.

Club General San Martín y 21 de espera para gritar campeón

Este triunfo para Club General San Martín llegó después de 21 años y fue muy celebrado por los de Pacífico, que se esta forma ya se aseguraron un lugar en la final anual.

El equipo campeón estuvo integrado por Mauricio Sánchez, Alejandro Araya, Martino López, Gustavo López Ochoa, Juan Ignacio Illanes Torrez, Nicolás Rougier, Salvador Martínez, Juan Ignacio Pereira, Rodrigo Provenzano, Nicolás Orozco, Marcio Rojas, Ian Zamora y Juan Ignacio Giménez.

Mauricio S&aacute;nchez (10), estuvo en aquel equipo campe&oacute;n del 2005, y este domingo volvi&oacute; a festejar otro t&iacute;tulo de Club General San Mart&iacute;n en el v&oacute;leibol mendocino.

Mauricio Sánchez (10), estuvo en aquel equipo campeón del 2005, y este domingo volvió a festejar otro título de Club General San Martín en el vóleibol mendocino.

Círculo Policial se metió en la final femenina del Torneo Apertura

La semifinal del Torneo Apertura A1 femenino tuvo una llave durísima, con dos protagonistas que han jugado cientos de definiciones, Círculo Policial -COP- y Club Mendoza de Regatas, que llevaron la serie a tercer partido. En los dos primeros juegos las Policiales y las del Lago se vencieron mutuamente de visitante por 3-1.

En el tercer encuentro disputado en la sede del Parque de Regatas, el triunfo fue para Círculo Policial en tie break (3-2), con parciales 25-20, 18-25- 25-18, 21-25 y 15-10.

Hora las chicas de calle Boulogne Sur Mer jugarán la serie final contra General San Martín, que le ganó las semifinales a Murialdo por 2-0 y el club sueña con el doblete en el Apertura.

Este lunes inician las finales femeninas en COP

La primera final se juega este lunes en Círculo Policial, desde las 21. La revancha será el martes (7) a las 21.30 en el estadio Pacífico. De necesitarse tercer juego, se repetirá esta sede (tiene ventaja CGSM) el jueves a las 21.

Por el tercer puesto jugarán el martes, a las 21 en el Lago, Club Mendoza de Regatas con Leonardo Murialdo.

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