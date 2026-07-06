Club General San Martín le ganó a Regatas y se coronó campeón del Torneo Apertura de vóleibol

El equipo campeón estuvo integrado por Mauricio Sánchez, Alejandro Araya, Martino López, Gustavo López Ochoa, Juan Ignacio Illanes Torrez, Nicolás Rougier, Salvador Martínez, Juan Ignacio Pereira, Rodrigo Provenzano, Nicolás Orozco, Marcio Rojas, Ian Zamora y Juan Ignacio Giménez.

Mauricio Sánchez (10), estuvo en aquel equipo campeón del 2005, y este domingo volvió a festejar otro título de Club General San Martín en el vóleibol mendocino. Foto: Gentileza Federación Mendocina de Vóleibol

Círculo Policial se metió en la final femenina del Torneo Apertura

La semifinal del Torneo Apertura A1 femenino tuvo una llave durísima, con dos protagonistas que han jugado cientos de definiciones, Círculo Policial -COP- y Club Mendoza de Regatas, que llevaron la serie a tercer partido. En los dos primeros juegos las Policiales y las del Lago se vencieron mutuamente de visitante por 3-1.

En el tercer encuentro disputado en la sede del Parque de Regatas, el triunfo fue para Círculo Policial en tie break (3-2), con parciales 25-20, 18-25- 25-18, 21-25 y 15-10.

Hora las chicas de calle Boulogne Sur Mer jugarán la serie final contra General San Martín, que le ganó las semifinales a Murialdo por 2-0 y el club sueña con el doblete en el Apertura.

Este lunes inician las finales femeninas en COP

La primera final se juega este lunes en Círculo Policial, desde las 21. La revancha será el martes (7) a las 21.30 en el estadio Pacífico. De necesitarse tercer juego, se repetirá esta sede (tiene ventaja CGSM) el jueves a las 21.

Por el tercer puesto jugarán el martes, a las 21 en el Lago, Club Mendoza de Regatas con Leonardo Murialdo.