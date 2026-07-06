El sexteto masculino del Club General San Martín -Pacífico- se coronó campeón este domingo en el Torneo Apertura para la máxima categoría, A1, del vóleibol local tras ganar los dos encuentros de la serie final. Los de calle Perú derrotaron a Club Mendoza de Regatas 3-1, de local, y 3-2 de visitante.
Club General San Martín le ganó a Regatas y se coronó campeón del Torneo Apertura de vóleibol
Club General San Martín le ganó la serie final a Regatas y se consagró campeón del Apertura masculino de vóleibol. Este lunes comienza la serie final femenina
Este fin de semana (sábado y domingo) se jugó la serie definitoria del primer torneo oficial que organiza la Federación Mendocina de Vóleibol, y el sexteto que dirige el Fino Javier Carrasco se impuso en el estadio Pacífico por 3-1 con parciales de 23-25, 25-19, 30-28 y 25-23. El domingo, en la revancha jugada en el Parque, fue a tie break: 16-25, 25-19, 25-13, 23-25 y 15-10.
Club General San Martín y 21 de espera para gritar campeón
Este triunfo para Club General San Martín llegó después de 21 años y fue muy celebrado por los de Pacífico, que se esta forma ya se aseguraron un lugar en la final anual.
El equipo campeón estuvo integrado por Mauricio Sánchez, Alejandro Araya, Martino López, Gustavo López Ochoa, Juan Ignacio Illanes Torrez, Nicolás Rougier, Salvador Martínez, Juan Ignacio Pereira, Rodrigo Provenzano, Nicolás Orozco, Marcio Rojas, Ian Zamora y Juan Ignacio Giménez.
Círculo Policial se metió en la final femenina del Torneo Apertura
La semifinal del Torneo Apertura A1 femenino tuvo una llave durísima, con dos protagonistas que han jugado cientos de definiciones, Círculo Policial -COP- y Club Mendoza de Regatas, que llevaron la serie a tercer partido. En los dos primeros juegos las Policiales y las del Lago se vencieron mutuamente de visitante por 3-1.
En el tercer encuentro disputado en la sede del Parque de Regatas, el triunfo fue para Círculo Policial en tie break (3-2), con parciales 25-20, 18-25- 25-18, 21-25 y 15-10.
Hora las chicas de calle Boulogne Sur Mer jugarán la serie final contra General San Martín, que le ganó las semifinales a Murialdo por 2-0 y el club sueña con el doblete en el Apertura.
Este lunes inician las finales femeninas en COP
La primera final se juega este lunes en Círculo Policial, desde las 21. La revancha será el martes (7) a las 21.30 en el estadio Pacífico. De necesitarse tercer juego, se repetirá esta sede (tiene ventaja CGSM) el jueves a las 21.
Por el tercer puesto jugarán el martes, a las 21 en el Lago, Club Mendoza de Regatas con Leonardo Murialdo.