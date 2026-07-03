Con postergaciones por las inclemencias del tiempo de esta semana, este sábado tendrá comienzo entre Club Mendoza de Regatas y Club General San Martín, la serie final del Torneo Apertura de la división A1 Masculina que organiza la Federación Mendocina de Vóleibol.
Club General San Martín y Club Mendoza de Regatas definen el Torneo Apertura del vóleibol local
En la divisional A1 Masculino Club General San Martín y Club Mendoza de Regatas inician este sábado la serie final del Apertura.
La final de la categoría A1 Femenina ya tiene a una finalista, Club General San Martín, que superó en la serie semifinal 2-0 a Club Leonardo Murialdo, y espera rival del tradicional duelo entre Regatas y Círculo Policial, que juega su tercer y definitivo partido este sábado a las 14.40 en el Lago.
General San Martín recibe a Regatas en la primera final del Torneo Apertura
Este sábado (4/7), desde las 20, Club General San Martín recibe en el estadio Pacífico a Club Mendoza de Regatas en el primer encuentro de la serie al mejor de tres partidos. Los de Pacífico barrieron la semifinal contra San Martín de Porres (3-1 y 3-0), mientras que Regatas hizo lo propio con Municipalidad de Maipú (doble 3-0).
El partido revancha fue reprogramado para el domingo (5/7) a las 20, en el estadio de Regatas del Parque. En caso de tercer partido se repite esta sede el martes (7/7) a las 20.30, ya que los del Lago tienen ventaja deportiva por haber finalizados primeros en la fase regular.
La definición de las Damas A1 en el Torneo Clausura
En tanto a las Damas Mayores, la serie semifinal entre Club Mendoza de Regatas se fue a tercer partido, luego de que ambos sextetos se vencieran por 3-1 en condición de visitante. El tercer juego se disputa este sábado, desde las 14.30 en Regatas.
Quien espera rival, ya clasificado, es Club General San Martín. Las chicas de Pacífico vencieron en ambos encuentros semifinales a Murialdo por 3-0.