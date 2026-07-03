Club General San Martín y Club Mendoza de Regatas definen el Torneo Apertura del vóleibol local

La final de la categoría A1 Femenina ya tiene a una finalista, Club General San Martín, que superó en la serie semifinal 2-0 a Club Leonardo Murialdo, y espera rival del tradicional duelo entre Regatas y Círculo Policial, que juega su tercer y definitivo partido este sábado a las 14.40 en el Lago.

El Club Mendoza de Regatas finalizó primero en la fase regular y es finalista -con ventaja deportiva- del Torneo Apertura 2026.

General San Martín recibe a Regatas en la primera final del Torneo Apertura

Este sábado (4/7), desde las 20, Club General San Martín recibe en el estadio Pacífico a Club Mendoza de Regatas en el primer encuentro de la serie al mejor de tres partidos. Los de Pacífico barrieron la semifinal contra San Martín de Porres (3-1 y 3-0), mientras que Regatas hizo lo propio con Municipalidad de Maipú (doble 3-0).