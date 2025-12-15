El Club Mendoza de Regatas se consagró campeón anual del vóleibol local en ambas ramas

Club Mendoza de Regatas es campeón masculino del vóleibol A1

Con una gran tarea en ataque del sexteto de Regatas, los de Testa pudieron redondear un triunfo en sets corridos, donde el más disputado fue el segundo parcial. Los parciales fueron 25-18, 33-31 y 25-19.

La figura del encuentro fue del sexteto ganador, Matías Iturralde, que aportó 14 puntos (13 de ataque y 1 de servicio).

Síntesis Club Mendoza de Regatas vs. Municipalidad de Maipú

Final Anual Masculina -categoría A1-

Estadio: Salvador Bonnano (Andes Talleres)

Parciales: 25-17, 33-31 y 25-19

Árbitros: Sofía Larraya y José Moreno

Club Mendoza de Regatas (3): Matías Herrera, Francisco Pereira, Matías Iturralde, Benjamín Fontenla, Fernando Miranda, Santiago Malaisi (FI). Libero: Agustín Vivares. E: Luis Testa. Ingresaron: B. Méndez, M. Iriart, F. Lerga y M. Soria.

Municipalidad de Maipú (0): Fabricio Videla, Bruno Flores, León Pérez, Marcos Jimenz, Sebastián Rodríguez, Franco Páez (FI). Liberos: Tomás Vial y Matías Bemitez. E: Emanuel Del Curto. Ingresaron: L. Contreras y M. Scolaro.

voleibol-final anual-regatas-uncuyo

Las chicas del Club Mendoza de Regatas vencieron a UNCuyo

Luego derrotar al mismo rival en la serie final del toneo Clausura, las dirigidas por el Fino Carrasco definieron a un sólo juego a las chicas de la UNCuyo, entrenadas por Daniel Vega. El resultado fue 3-0 para las regatinas, con parciales de 25-15, 25-20 y 25-22, en poco más de 1 hora y media de partido.

La MVP del encuentro fue Rosario Agostinello, de Regatas, con una planilla de 7 puntos de ataque, 3 aces y 2 bloqueos, con un bajísimo porcentual de errores no forzados.

Síntesis Club Mendoza de Regatas vs. UNCuyo

Final Anual Femenina -Categoría A1-

Estadio: Salvador Bonnano (Andes Talleres)

Parciales: 25-15, 25-20 y 25-22

Árbitros: Francisco Cañas y Dana Tello Robles

Club Mendoza de Regatas (3): Luz Raia Morales, Rosario Agostinello, Ambar Aldunate, Martina Cortegoso, Isabela Juan, Alba Pérez (FI). Líberos: Milagros Suárez y Pilar Arancibia. E: Javier Carrasco. Ingresaron: P. Echevarrieta, B. Márquez, B. Olarte.

UNCuyo (0): Macarena Torres, Carla Fuertes, Guadalupe Torres, Renata Paludi, Federica Montero, Teresita Palma (FI). Líberos: Carla Daher y Julieta Sepúlveda. E: Daniel Vega. Ingresaron: V. Bas, G. Vaia Pedroza, B. Ottaviani y G. Pustavrh.