VÓLEIBOL

Club Mendoza de Regatas hizo doblete en el Torneo Clausura: las chicas vencieron a la UNCuyo y hay final Anual

En el segundo juego de la final del Torneo Clausura de vóleibol A1 femenino, Club Mendoza de Regatas ganó 3-0 y ahora ambos jugarán la Final Anual

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
¡Campeonas! Las chicas del equipo de vóleibol del Club Mendoza de Regatas le ganaron la final del Clausura a UNCuyo.

Este lunes por la noche el equipo femenino del Club Mendoza de Regatas se impuso de visitante frente a la UNCuyo en partido revancha de la final del segundo torneo del año. El marcador fue 3-0. En la ida las del Lago ganaron 3-1, y así barrieron la serie.

El sexteto dirigido por el Fino Carrasco logró que sus dirigidas no permitieran a las universitarias tomar revancha del juego del sábado, y con parciales de 14-25, 19-25, y 27-29, ganaron el juego y el Torneo Clausura de vóleibol. El encuentro fue arbitrado por la dupla Nicolás Zalazar- Leonardo Rojas.

Por ello, ahora las del Lago deberán enfrentar a UNCuyo, que fueron campeonas del Torneo Apertura, en la Final Anual 2025. La figura destacada del partido fue Rosario Agostinello, que le aportó a Regatas 21 puntos: 17 de ataque, 1 bloqueo y 3 aces (servicio).

Rosario Agostinello fue la MVP de la segunda final del Torneo Clausura. Regatas ahora jugará contra la UNCuyo la Final Anual del vóleibol mendocino.

Síntesis del partido UNCuyo- Club Mendoza de Regatas

UNCuyo (0): Carla Fuertes, Guadalupe Torres, Larisa Argüello, Macarena Torres, Teresita Palma y Renata Paludi (FI). Líberos: Carla Daher y Julieta Sepúlveda. Entrenador: Javier Carrasco. Ingresaron: Guadalupe Via Pedroza, Valentina Bas, Brisa Ottaviani, Federica, Montero Cairo.

Club Mendoza de Regatas (3): Luz Raia Morales, Rosario Agostinello, AmbarAldunate, Martina Cortegoso, Isabela Juan y Alba Pérez (FI). Líberos: Julieta Soria y Pilar Arancibia. E: Daniel Vega. Ingresó: Belén Olarte.

Estadio: UNCuyo

Árbitros: Nicolás Zalazar (1) y Leonardo Rojas (2).

Progresión: 14-25, 19-25, y 27-29,

