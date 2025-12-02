Club Mendoza de Regatas hizo doblete en el Torneo Clausura: las chicas vencieron a la UNCuyo y hay final Anual

El sexteto dirigido por el Fino Carrasco logró que sus dirigidas no permitieran a las universitarias tomar revancha del juego del sábado, y con parciales de 14-25, 19-25, y 27-29, ganaron el juego y el Torneo Clausura de vóleibol. El encuentro fue arbitrado por la dupla Nicolás Zalazar- Leonardo Rojas.

Por ello, ahora las del Lago deberán enfrentar a UNCuyo, que fueron campeonas del Torneo Apertura, en la Final Anual 2025. La figura destacada del partido fue Rosario Agostinello, que le aportó a Regatas 21 puntos: 17 de ataque, 1 bloqueo y 3 aces (servicio).