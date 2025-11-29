Vóleibol: Club Mendoza de Regatas festejó el título de campeón masculino del Torneo Clausura

La figura destacada del partido definitorio fue el local Máximo Passut, que sumó 15 puntos: 12 de ataque y 3 de bloqueo.

Municipalidad de Maipú había ganado el Torneo Apertura ante este mismo rival, por lo que habrá final Anual en fecha a designar.

Las chicas de Regatas pegaron primero en la final femenina

En la final femenina, la primera de la serie al mejor de tres, las chicas del Lago se impusieron por 3-1 a UNCuyo, con parciales de 23-25, 25-14, 25-15 y 25-23, tras 1 hora 56 minutos de juego. Arbitraron Dana Tello y Fabián Concia, y la revancha será el lunes a las 20 en el complejo universitario.

La figura de las las ganadoras fue Isabela Juan, que aportó 19 tantos, producto de 16 ataques y 3 bloqueos.

Resumen del partido femenino Regatas- UNCuyo

Torneo Clausura final #1

Club Mendoza de Regatas (3): Luz Morales, Rosario Agostinello, Ámbar Aldunate, Martina Cortegoso, Isabela Juan, Alba Pérez (FI). Líberas: Pilar Arancibia y Julieta Soria. E: J. Carrasco. Ingresó Bianca Márquez.

UNCuyo (1): Carla Fuertes, Guadalupe Torres, Renata Paludi, Brisa Ottaviani, Teresa Palma, Macarena Torres. Líberas: Julieta Sepúlveda y Carla Daher. E: Daniel Vega. Ingresó Larisa Argüello.

Estadio: Regatas

Árbitros: Dana Tello y Fabián Concia

Progresión: 23-25, 25-14, 25-15 y 25-23.