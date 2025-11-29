Inicio Ovación Polideportivo vóleibol
Vóleibol: Club Mendoza de Regatas festejó el título de campeón masculino del Torneo Clausura

Torneo Clausura de vóleibol masculino: Club Mendoza de Regatas barrió la serie ante Municipalidad de Maipú. Las chicas vencieron a UNCuyo en la primera final

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El festejo para Club Mendoza de Regatas en la final del Torneo Clausura del vóleibol local.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Este sábado fue una jornada de definiciones para el vóleibol mendocino, en su máxima categoría -A1-, y la actividad tuvo epicentro en el parque General San Martín, más precisamente en el club Regatas, con las finales del segundo torneo del año de la Federación Mendocina.

En el partido revancha de la final masculina del Torneo Clausura, los dueños de casa -Club Mendoza de Regatas- volvieron a imponerse al sexteto de la Municipalidad de Maipú, barrieron la serie 2-0 y forzaron una final Anual contra los maipucinos, ganadores de Torneo Apertura. En la ida los de Luis Testa habían ganado 3-0.

El equipo del Club Mendoza de Regatas que venci&oacute; en la segunda final a Municipalidad de Maip&uacute; y se qued&oacute; con el Torneo Clausura de v&oacute;leibol.

El equipo del Club Mendoza de Regatas que venció en la segunda final a Municipalidad de Maipú y se quedó con el Torneo Clausura de vóleibol.

El Torneo Clausura masculino A1 fue para Club Mendoza de Regatas

Los parciales de la segunda final fueron: 25-20, 25-21 y 25-17, en 1 hora y 24 minutos de juego. Arbitraron el cotejo Sofía Larraya y José Moreno.

La figura destacada del partido definitorio fue el local Máximo Passut, que sumó 15 puntos: 12 de ataque y 3 de bloqueo.

Municipalidad de Maipú había ganado el Torneo Apertura ante este mismo rival, por lo que habrá final Anual en fecha a designar.

Las chicas de Regatas pegaron primero en la final femenina

En la final femenina, la primera de la serie al mejor de tres, las chicas del Lago se impusieron por 3-1 a UNCuyo, con parciales de 23-25, 25-14, 25-15 y 25-23, tras 1 hora 56 minutos de juego. Arbitraron Dana Tello y Fabián Concia, y la revancha será el lunes a las 20 en el complejo universitario.

La figura de las las ganadoras fue Isabela Juan, que aportó 19 tantos, producto de 16 ataques y 3 bloqueos.

Resumen del partido femenino Regatas- UNCuyo

Torneo Clausura final #1

Club Mendoza de Regatas (3): Luz Morales, Rosario Agostinello, Ámbar Aldunate, Martina Cortegoso, Isabela Juan, Alba Pérez (FI). Líberas: Pilar Arancibia y Julieta Soria. E: J. Carrasco. Ingresó Bianca Márquez.

UNCuyo (1): Carla Fuertes, Guadalupe Torres, Renata Paludi, Brisa Ottaviani, Teresa Palma, Macarena Torres. Líberas: Julieta Sepúlveda y Carla Daher. E: Daniel Vega. Ingresó Larisa Argüello.

Estadio: Regatas

Árbitros: Dana Tello y Fabián Concia

Progresión: 23-25, 25-14, 25-15 y 25-23.

