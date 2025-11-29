Vóleibol: Club Mendoza de Regatas festejó el título de campeón masculino del Torneo Clausura

Este sábado fue una jornada de definiciones para el vóleibol mendocino, en su máxima categoría -A1-, y la actividad tuvo epicentro en el parque General San Martín, más precisamente en el club Regatas, con las finales del segundo torneo del año de la Federación Mendocina.
En el partido revancha de la final masculina del Torneo Clausura, los dueños de casa -Club Mendoza de Regatas- volvieron a imponerse al sexteto de la Municipalidad de Maipú, barrieron la serie 2-0 y forzaron una final Anual contra los maipucinos, ganadores de Torneo Apertura. En la ida los de Luis Testa habían ganado 3-0.
El Torneo Clausura masculino A1 fue para Club Mendoza de Regatas
Los parciales de la segunda final fueron: 25-20, 25-21 y 25-17, en 1 hora y 24 minutos de juego. Arbitraron el cotejo Sofía Larraya y José Moreno.
La figura destacada del partido definitorio fue el local Máximo Passut, que sumó 15 puntos: 12 de ataque y 3 de bloqueo.
Municipalidad de Maipú había ganado el Torneo Apertura ante este mismo rival, por lo que habrá final Anual en fecha a designar.
Embed - Los chicos del Club Mendoza de Regatas festejaron en casa la obtención del Torneo Clausura de vóley
Las chicas de Regatas pegaron primero en la final femenina
En la final femenina, la primera de la serie al mejor de tres, las chicas del Lago se impusieron por 3-1 a UNCuyo, con parciales de 23-25, 25-14, 25-15 y 25-23, tras 1 hora 56 minutos de juego. Arbitraron Dana Tello y Fabián Concia, y la revancha será el lunes a las 20 en el complejo universitario.
La figura de las las ganadoras fue Isabela Juan, que aportó 19 tantos, producto de 16 ataques y 3 bloqueos.
Resumen del partido femenino Regatas- UNCuyo
Torneo Clausura final #1
Club Mendoza de Regatas (3): Luz Morales, Rosario Agostinello, Ámbar Aldunate, Martina Cortegoso, Isabela Juan, Alba Pérez (FI). Líberas: Pilar Arancibia y Julieta Soria. E: J. Carrasco. Ingresó Bianca Márquez.