Flamengo batió a Palmeiras y es campeón de la Copa Libertadores: cómo quedó en el historial

Flamengo le ganó 1 a 0 en Lima a Palmeiras y se coronó una vez más campeón de la edición 2025 de la Copa Libertadores de América.
Con Agustín Rossi como gran figura en el arco y un gol de Danilo a los 65', el conjunto carioca se consagró otra vez como el mejor del continente al superar al Verdao que tuvo desde el arranque al Flaco José Manuel López.
Danilo, autor del gol, se convirtió en el único futbolista que ganó dos veces la Champions League, con el Real Madrid en 2016 y 2017, y dos veces la Libertadores ya que la había ganado con Santos en 2011.
Por séptima edición consecutiva la Copa Libertadores quedó en manos de un equipo brasileño y el historial ahora está igualado con los equipos argentinos ya que ostentan 25 títulos cada uno.
Además, el Fla es el primer equipo de su país en ganar cuatro veces la Copa Libertadores ya que lo había conseguido en 1981, 2019 (ante River en Lima) y 2022. Con 3 quedaron Santos, Gremio de Porto Alegre, Palmeiras y San Pablo. El equipo carioca igualó a River y Estudiantes y solo es superado por Peñarol (5), Boca (6) e Independiente (7).
Ante unos 80 mil espectadores el Mengao celebró después de atravesar un camino muy complicado para llegar a la final, ya que terminó segundo en el Grupo C con 11 puntos, igualado con Liga de Quito y Central Córdoba, aunque el eliminado fue el equipo argentino por diferencia de gol.
Ya en las instancias de eliminación directa, los dirigidos por Filipe Luis vencieron a Inter de Porto Alegre en octavos de final, por penales a Estudiantes de La Plata en los cuartos de final y a Racing en semis. En las últimas dos series, ante Estudiantes y Racing, la gran figura fue Agustín Rossi, clave en los penales ante el Pincha y protagonista frente a la Academia.
Además, el DT se sumó en solo 3 años a la selecta lista de campeones como jugador y entrenador del máximo torneo continental de clubes.
El título para los cariocas implica un premio de 24 millones de dólares y el pasaje confirmado para el Mundial de Clubes 2029.
Además esta victoria le da cupo para la Copa Intercontinental de Clubes a jugarse en los próximos días en Qatar y la Recopa Sudamericana frente a Lanús.