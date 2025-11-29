Las plantas que "limpian" el aire de tu hogar mejor que un filtro

Las plantas de interior purificadoras eliminan compuestos orgánicos volátiles (COV), como benceno, formaldehído, tricloroetileno y otros, típicos de pinturas, muebles, pegamentos, productos de limpieza o materiales sintéticos del hogar.

Además, al transpirar, muchas especies aumentan la humedad natural en ambientes secos, lo que ayuda a mantener un aire más saludable para respirar.

Las mejores plantas para empezar hoy mismo

Algunas de las que mejores resultados muestran (fáciles de conseguir y cuidar) incluyen:

Sansevieria trifasciata (Lengua de suegra): resistente, ideal para interiores con poca luz, y eficaz para filtrar gases como formaldehído, benceno y tricloroetileno.

Epipremnum aureum ("poto"): muy fácil de mantener, se adapta a distintos espacios y ayuda a eliminar contaminantes del aire.

Spathiphyllum wallisii (Espatifilo): ideal si querés algo con flores y de bajo mantenimiento; además purifica aire en ambientes con poca ventilación.

Otras buenas opciones son: palmeras de interior, helechos, drácenas, plantas colgantes, todas con capacidades de purificación.

Lo que conviene saber (y no idealizar)

No basta con una sola planta para “filtrar todo el aire de una casa”: algunos análisis muestran que haría falta muchas plantas por metro cuadrado para igualar la eficiencia de filtros mecánicos.

Ojo no reemplazan la ventilación, la limpieza ni los purificadores si hay fuentes fuertes de contaminación.

Pero incluso si su impacto es moderado: aportan oxígeno, verdor y bienestar. Por lo que el beneficio es positivo, no sólo en la calidad del aire, sino también en el ánimo y confort del hogar.

