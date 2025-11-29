Las plantas que "limpian" el aire de tu hogar mejor que un filtro

Si creés que la única forma de purificar el aire de tu hogar es con máquinas caras, hay una alternativa natural: plantas de interior. Algunas, lejos de ser sólo decorativas, filtran contaminantes como benceno, formaldehído, tricloroetileno, y pueden mejorar la calidad del aire, a veces tan eficaz como muchos filtros.
¿Por qué desafían un filtro convencional?
La NASA, con su famoso “Clean Air Study”, identificó varias especies de plantas que absorben gases tóxicos del aire, transformando CO en oxígeno y neutralizando compuestos químicos peligrosos.
El Estudio sobre aire limpio de la NASA fue un proyecto liderado por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) en colaboración con la Asociación de Contratistas Paisajistas de América (ALCA) en 1989, con el fin de investigar formas de limpiar el aire en entornos sellados, como las estaciones espaciales.
Las plantas de interior purificadoras eliminan compuestos orgánicos volátiles (COV), como benceno, formaldehído, tricloroetileno y otros, típicos de pinturas, muebles, pegamentos, productos de limpieza o materiales sintéticos del hogar.
Además, al transpirar, muchas especies aumentan la humedad natural en ambientes secos, lo que ayuda a mantener un aire más saludable para respirar.
Las mejores plantas para empezar hoy mismo
Algunas de las que mejores resultados muestran (fáciles de conseguir y cuidar) incluyen:
- Sansevieria trifasciata (Lengua de suegra): resistente, ideal para interiores con poca luz, y eficaz para filtrar gases como formaldehído, benceno y tricloroetileno.
- Epipremnum aureum (“poto”): muy fácil de mantener, se adapta a distintos espacios y ayuda a eliminar contaminantes del aire.
- Spathiphyllum wallisii (Espatifilo): ideal si querés algo con flores y de bajo mantenimiento; además purifica aire en ambientes con poca ventilación.
Otras buenas opciones son: palmeras de interior, helechos, drácenas, plantas colgantes, todas con capacidades de purificación.
Lo que conviene saber (y no idealizar)
No basta con una sola planta para “filtrar todo el aire de una casa”: algunos análisis muestran que haría falta muchas plantas por metro cuadrado para igualar la eficiencia de filtros mecánicos.
Ojo no reemplazan la ventilación, la limpieza ni los purificadores si hay fuentes fuertes de contaminación.
Pero incluso si su impacto es moderado: aportan oxígeno, verdor y bienestar. Por lo que el beneficio es positivo, no sólo en la calidad del aire, sino también en el ánimo y confort del hogar.
Cómo incorporarlas eficazmente en tu hogar
- Elegí 2–4 especies purificadoras (Sansevieria, Pothos, Espatifilo, otras).
- Ubicalas en zonas clave: dormitorios, living, oficina en casa, sobre todo en espacios cerrados o bien aislados.
- Mantenelas saludables: regarlas con moderación, evitar exceso de sol directo, limpiar hojas de polvo para que respiren bien.
- Combiná las plantas con la ventilación y hábitos de limpieza: aire limpio se logra integrando todos los factores, no confiando en “una sola planta mágica”.