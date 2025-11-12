Adiós plantas de interior: conocé el elegante árbol que crece en maceta y desprende un agradable aroma cítrico

Cupressus macrocarpa o ciprés golden Este pequeño árbol en maceta aportará glamour y estilo a tu sala.

Su nombre científico es Cupressus macrocarpa y se destaca por su color verde limón intenso, su forma piramidal y su follaje que desprende un exquisito aroma cítrico cuando se frota un poco en la mano. Además, este árbol es de pequeño tamaño, ya que alcanza una altura moderada de apenas 55 centímetros.

Por otro lado, el ciprés golden no demanda cuidados de jardinería exigentes, por lo que se trata de un árbol ideal para principiantes. Por ejemplo, la maceta deberá ubicarse en cualquier lugar de casa donde reciba buena luz. Si bien tolera la semisombra, crecerá de manera frondosa en espacios con sol. Por ende, podrás posicionarlo detrás de una ventana.

En lo que concierne al sustrato de este pequeño y elegante árbol, los profesionales señalan que le debemos garantizar un buen drenaje para que sus raíces no se encharquen. Se recomienda una combinación de mezcla universal y perlita o arena. Esto viene de la mano con la hidratación necesaria del ejemplar: el sustrato debe estar ligeramente húmedo, evitando tanto el encharcamiento como la sequedad total.

Finalmente, para que mantenga su forma compacta, este pequeño árbol se debe podar ligeramente en primavera o principios de verano. De esta forma, tendrás el reemplazo perfecto para las plantas de interior y le aportarás elegancia a tu sala.