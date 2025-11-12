Adiós plantas de interior: conocé el elegante árbol que crece en maceta y desprende un agradable aroma cítrico

Las plantas de interior son protagonistas de cualquier hogar elegante y sofisticado. Sin embargo, no son los únicos seres vivos que podemos tener en casa para ornamentar la sala. Un claro ejemplo son los árboles que crecen en maceta. En este caso, te hablaré de una especie de fácil cuidado de jardinería que, además, desprende un delicioso aroma cítrico.
El árbol que crece en maceta, no exige cuidados de jardinería y tiene olor a limón
Sansevieria, árbol de jade, potus y lirio de paz son algunas de las tantas plantas de interior que aportan glamour al hogar. Pero, además de estos ejemplares, también podemos comprar en viveros pequeños árboles para que crezcan en maceta, como es el caso del ciprés golden, una especie que seguramente vas a querer tener en la sala.
De acuerdo a lo que detallan expertos en jardinería, el ciprés golden es el mejor árbol de interiores para tener en la sala. Se trata de un ejemplar que requiere poco mantenimiento en comparación de otras plantas. Además, ofrece elegancia y frescura, mejorando la calidad del aire y generando un ambiente sofisticado y natural.
Su nombre científico es Cupressus macrocarpa y se destaca por su color verde limón intenso, su forma piramidal y su follaje que desprende un exquisito aroma cítrico cuando se frota un poco en la mano. Además, este árbol es de pequeño tamaño, ya que alcanza una altura moderada de apenas 55 centímetros.
Por otro lado, el ciprés golden no demanda cuidados de jardinería exigentes, por lo que se trata de un árbol ideal para principiantes. Por ejemplo, la maceta deberá ubicarse en cualquier lugar de casa donde reciba buena luz. Si bien tolera la semisombra, crecerá de manera frondosa en espacios con sol. Por ende, podrás posicionarlo detrás de una ventana.
En lo que concierne al sustrato de este pequeño y elegante árbol, los profesionales señalan que le debemos garantizar un buen drenaje para que sus raíces no se encharquen. Se recomienda una combinación de mezcla universal y perlita o arena. Esto viene de la mano con la hidratación necesaria del ejemplar: el sustrato debe estar ligeramente húmedo, evitando tanto el encharcamiento como la sequedad total.
Finalmente, para que mantenga su forma compacta, este pequeño árbol se debe podar ligeramente en primavera o principios de verano. De esta forma, tendrás el reemplazo perfecto para las plantas de interior y le aportarás elegancia a tu sala.