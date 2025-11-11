Colgar latas de gaseosa o cerveza en el jardín: qué significa y para qué sirve

Cualquiera de nosotros tiene latas de aluminio en casa, ya sean de gaseosa o de cerveza. Antes de tirarlas a la basura, les podés dar otro uso y beneficiar a tu jardín, colgándolas de un toldo o de las ramas de un árbol. A continuación, conocerás para qué sirve este truco y cuál es su significado.
La razón por la que tenés que colgar latas de gaseosa o cerveza en el jardín
Colgar latas de gaseosa o cerveza en el jardín es una tarea que cualquier persona que se preocupa por sus plantas debe poner en práctica. El significado de este truco hogareño es simple: estos envases producen reflejos de luz, lo cual ahuyenta a las aves que visitan nuestro parque para alimentarse de los cultivos.
Además, cuando las latas chocan entre sí producto del viento se genera un ruido que también nos sirve para alejar a las aves que arriban a nuestro jardín para comer tallos, hojas y flores. Por ende, gracias a este truco tendremos un efecto doble: el visual y el sonoro. Vale la pena destacar que este método no lastima la integrad de los pájaros.
Para este truco, simplemente debemos recolectar algunas latas de aluminio, hacerles un agujero y atravesarlas con una cinta resistente. Luego, colgar los envases en los lugares del jardín donde habitualmente acostumbran las aves alimentarse. De esta manera, los cultivos estarán protegidos gracias a un sencillo método hogareño.
¿Qué daño causan las aves al jardín?
Las aves pueden ser visitantes encantadores en un jardín, pero cuando su presencia es excesiva y descontrolada, también pueden causar diversos daños tanto a las plantas como al entorno general. Uno de los principales problemas es que muchas especies se alimentan de frutas, semillas y brotes tiernos, algo que atenta contra la producción de árboles frutales, huertas y ejemplares ornamentales.
Además, algunas aves arrancan hojas o flores para construir sus nidos, lo que puede debilitar a las plantas jóvenes y también dañar la estética del jardín.
En la misma línea, palomas o tordos se caracterizan por escarbar la tierra en búsqueda de insectos, generando agujeros en el césped y también removiendo el mantillo que protege a las plantas en momentos de bajas temperaturas.
Por último, las heces de las aves también atentan contra la belleza del parque. Al ser ácidas, pueden manchar y corroer distintas superficies. Además, si no las limpiamos de inmediato, comienza la proliferación de hongos y bacterias, algo perjudicial para el jardín y también para la salud de las personas que lo transitan.