Colgar latas de gaseosa o cerveza en el jardín: qué significa y para qué sirve

Para este truco, simplemente debemos recolectar algunas latas de aluminio, hacerles un agujero y atravesarlas con una cinta resistente. Luego, colgar los envases en los lugares del jardín donde habitualmente acostumbran las aves alimentarse. De esta manera, los cultivos estarán protegidos gracias a un sencillo método hogareño.

latas de gaseosa jardín Decile adiós a las aves gracias a este simple truco con latas.

¿Qué daño causan las aves al jardín?

Las aves pueden ser visitantes encantadores en un jardín, pero cuando su presencia es excesiva y descontrolada, también pueden causar diversos daños tanto a las plantas como al entorno general. Uno de los principales problemas es que muchas especies se alimentan de frutas, semillas y brotes tiernos, algo que atenta contra la producción de árboles frutales, huertas y ejemplares ornamentales.

Además, algunas aves arrancan hojas o flores para construir sus nidos, lo que puede debilitar a las plantas jóvenes y también dañar la estética del jardín.

ave jardín Por estas razones debes ahuyentar a las aves del jardín.

En la misma línea, palomas o tordos se caracterizan por escarbar la tierra en búsqueda de insectos, generando agujeros en el césped y también removiendo el mantillo que protege a las plantas en momentos de bajas temperaturas.

Por último, las heces de las aves también atentan contra la belleza del parque. Al ser ácidas, pueden manchar y corroer distintas superficies. Además, si no las limpiamos de inmediato, comienza la proliferación de hongos y bacterias, algo perjudicial para el jardín y también para la salud de las personas que lo transitan.