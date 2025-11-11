Un chorrito de este abono casero y tu sansevieria o lengua de suegra estallará de flores antes del verano

Si tenés una sansevieria o lengua de suegra en casa, sabrás que es una planta de hojas elegantes y que, con los cuidados de jardinería adecuados, puede florecer. La flor de esta suculenta se destaca por su agradable perfume y su coloración blanca que potencia la ornamentación de cualquier sala. Por ende, para fomentar este crecimiento, te recomiendo preparar un abono casero rico en nutrientes.
Esta planta, de propiedades purificadoras, puede florecer con el abono casero correcto. En consecuencia, generalmente se recomienda acudir a preparaciones caseras repletas de nutrientes. En este caso, la sugerencia pasará por un fertilizante líquido elaborado a partir del jengibre, un ingrediente que cualquiera tiene en casa. Este truco de jardinería estimulará el desarrollo de la sansevieria y fortalecerá su salud sin recurrir a productos químicos.
La preparación del abono casero de jengibre es un proceso sencillo. Primero, debemos rallar finamente un trozo del mencionado ingrediente, fresco. Este paso es crucial para liberar sus componentes activos. Luego, la raíz rallada se debe mezclar con un litro de agua y posteriormente dejar reposar la solución por unas horas, permitiendo que los nutrientes se integren.
Posteriormente, será momento de colar la preparación para eliminar los restos sólidos del jengibre, obteniendo así un líquido que se utilizará para regar la lengua de suegra. La aplicación del abono casero debe ser moderada, usándose una vez cada dos semanas, evitando siempre encharcar el sustrato y también la sobrefertilización de la especie.
El jengibre posee componentes beneficiosos que actúan como bioestimulantes, promoviendo un crecimiento más vigoroso en la sansevieria. Estos nutrientes fortalecen las raíces y mejoran la capacidad de la planta para absorber agua y minerales del sustrato, lo que estimulará la floración del ejemplar.
Además de estallar de flores en pocas semanas, al incorporar este abono casero lograremos que la lengua de suegra tenga también un follaje más exuberante y un aspecto general más sano. En paralelo, para que la floración sea abundante, se recomienda combinar este truco de jardinería con otros cuidados, como por ejemplo la exposición solar indirecta prolongada.