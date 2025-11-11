Un chorrito de este abono casero y tu sansevieria o lengua de suegra estallará de flores antes del verano

Posteriormente, será momento de colar la preparación para eliminar los restos sólidos del jengibre, obteniendo así un líquido que se utilizará para regar la lengua de suegra. La aplicación del abono casero debe ser moderada, usándose una vez cada dos semanas, evitando siempre encharcar el sustrato y también la sobrefertilización de la especie.

El jengibre posee componentes beneficiosos que actúan como bioestimulantes, promoviendo un crecimiento más vigoroso en la sansevieria. Estos nutrientes fortalecen las raíces y mejoran la capacidad de la planta para absorber agua y minerales del sustrato, lo que estimulará la floración del ejemplar.

sansevieria Mantené tu sansevieria vigorosa y con glores gracias a este truco de jardinería.

Además de estallar de flores en pocas semanas, al incorporar este abono casero lograremos que la lengua de suegra tenga también un follaje más exuberante y un aspecto general más sano. En paralelo, para que la floración sea abundante, se recomienda combinar este truco de jardinería con otros cuidados, como por ejemplo la exposición solar indirecta prolongada.