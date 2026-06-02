Lanzan 227 bloques de hormigón al mar para la construcción del puerto automatizado más grande del mundo

Singapur, un país sin espacio físico para crecer, ha convertido el mar en su única posibilidad de expansión. Durante décadas ha ganado terreno al océano mediante rellenos controlados, pero el puerto de Tuas representa algo distinto, no solo ganar tierra, sino diseñar un sistema logístico completamente automatizado desde su origen.

El futuro puerto, desarrollado por PSA Singapore, está pensado para ser el mayor puerto automatizado del mundo. Grúas sin conductor, vehículos guiados por inteligencia artificial y sistemas digitales que coordinan cada movimiento reemplazarán gran parte del trabajo humano tradicional.

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Cómo será este puerto

En el puerto de Tuas, los bloques de hormigón que parecen caer al mar no son un desperdicio. Se colocan para formar barreras que protegen la costa del fuerte oleaje y permiten construir terreno nuevo sobre el agua. Así, el mar se transforma en tierra firme donde se levantará uno de los puertos automatizados más grandes del mundo.

Esta infraestructura cuenta con