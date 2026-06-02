En la costa suroeste de Singapur, está ocurriendo una transformación silenciosa pero descomunal. No es una expansión común de infraestructura, es la construcción de una nueva frontera entre tierra y océano.
Lanzan 227 bloques de hormigón al mar para la construcción del puerto automatizado más grande del mundo
Un ambicioso proyecto de infraestructura en Singapur busca crear el puerto automatizado más grande del mundo, lanzando 227 bloques de hormigón al océano.
Allí, enormes bloques de hormigón son sumergidos y alineados con precisión quirúrgica para formar una muralla costera que dará vida al futuro puerto de Tuas, considerado uno de los proyectos portuarios más avanzados del planeta.
Lanzan 227 bloques de hormigón al mar para la construcción del puerto automatizado más grande del mundo
Singapur, un país sin espacio físico para crecer, ha convertido el mar en su única posibilidad de expansión. Durante décadas ha ganado terreno al océano mediante rellenos controlados, pero el puerto de Tuas representa algo distinto, no solo ganar tierra, sino diseñar un sistema logístico completamente automatizado desde su origen.
El futuro puerto, desarrollado por PSA Singapore, está pensado para ser el mayor puerto automatizado del mundo. Grúas sin conductor, vehículos guiados por inteligencia artificial y sistemas digitales que coordinan cada movimiento reemplazarán gran parte del trabajo humano tradicional.
Cómo será este puerto
En el puerto de Tuas, los bloques de hormigón que parecen caer al mar no son un desperdicio. Se colocan para formar barreras que protegen la costa del fuerte oleaje y permiten construir terreno nuevo sobre el agua. Así, el mar se transforma en tierra firme donde se levantará uno de los puertos automatizados más grandes del mundo.
Esta infraestructura cuenta con
- El puerto Tuas Port (Singapur) está diseñado para alcanzar una capacidad de aproximadamente 65 millones de TEUs por año cuando esté completamente terminado.
- Su desarrollo implica la creación de alrededor de 1.337 hectáreas de terreno ganado al mar, en varias fases de expansión progresiva.
- El puerto está preparado para operar con calados de hasta 23 metros, lo que permite el atraque de los mayores buques portacontenedores del mundo.
- La infraestructura está pensada para integrar más de 1.000 equipos automatizados, incluyendo grúas automatizadas, vehículos autónomos (AGVs) y sistemas de carga sin conductor.
- El proyecto se divide en 4 fases de construcción, con la primera ya operativa y el objetivo de consolidar todas las terminales de Singapur en una sola mega instalación altamente digitalizada.