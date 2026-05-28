sansevieria o lengua de suegra Conocé cómo beneficiar a tu sansevieria o lengua de suegra.

El riego frecuente con agua corriente proveniente del surtidor introduce niveles elevados de alcalinidad en el sustrato. Con el paso del tiempo, esta acumulación altera el pH natural de la tierra, volviéndolo perjudicial para la vitalidad del ejemplar.

Las consecuencias visuales de este desajuste químico se manifiestan frecuentemente a través de la aparición de manchas de tono amarillento sobre las hojas, así como la formación de costras o manchas blanquecinas en la capa superior del sustrato.

Frente a esto, la preparación de un abono específico permitirá corregir el exceso de alcalinidad. Este truco de jardinería actúa como un potente estimulador, favoreciendo tanto el crecimiento general de la especie como la eventual aparición de sus flores.

Para elaborar dicho abono, solo debemos diluir cuidadosamente una cucharada de sulfato de hierro (comprado previamente en un vivero) en dos tazas de agua. Una vez lograda una mezcla completamente homogénea, debemos regar el sustrato de la lengua de suegra.

sansevieria La lengua de suegra se verá beneficiada con este abono.

Este riego enriquecido debe realizarse solo una vez al mes. Dicha aplicación mensual es suficiente para neutralizar la alcalinidad progresiva y aportar un refuerzo nutricional clave para el crecimiento de la sansevieria en invierno. A su vez, es fundamental evitar excederse en las proporciones, ya que una sobredosis química generaría un efecto contraproducente en la lengua de suegra.