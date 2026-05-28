La lengua de suegra es una de las plantas que más sufre en invierno. De hecho, durante estos meses seguramente notarás que se estanque su crecimiento. Por este motivo, a continuación, te recomendaré el uso de un potente abono que fomentará el desarrollo de la sansevieria.
Un chorrito de este abono bastará para que tu lengua de suegra o sansevieria crezca con fuerza en invierno
Si tenés una sansevieria o lengua de suegra en casa deberás poner en práctica este truco de jardinería para estimular su crecimiento en invierno
Jardinería: este abono casero hará crecer a tu lengua de suegra en invierno
La lengua de suegra destaca por sus vistosas hojas de textura carnosa y cuenta con una amplia diversidad que supera las 130 variedades reconocidas. Aunque se caracteriza por ser una de las especies más rústicas, resistentes y de fácil mantenimiento, cuenta con requerimientos particulares vinculados a la composición de la tierra para lograr un desarrollo óptimo, especialmente durante las estaciones frías.
Para que la sansevieria crezca con vigor y logre florecer adecuadamente, es fundamental que el suelo mantenga un nivel de acidez ligero. Sin embargo, este equilibrio ideal suele verse gravemente alterado por las rutinas domésticas.
El riego frecuente con agua corriente proveniente del surtidor introduce niveles elevados de alcalinidad en el sustrato. Con el paso del tiempo, esta acumulación altera el pH natural de la tierra, volviéndolo perjudicial para la vitalidad del ejemplar.
Las consecuencias visuales de este desajuste químico se manifiestan frecuentemente a través de la aparición de manchas de tono amarillento sobre las hojas, así como la formación de costras o manchas blanquecinas en la capa superior del sustrato.
Frente a esto, la preparación de un abono específico permitirá corregir el exceso de alcalinidad. Este truco de jardinería actúa como un potente estimulador, favoreciendo tanto el crecimiento general de la especie como la eventual aparición de sus flores.
Para elaborar dicho abono, solo debemos diluir cuidadosamente una cucharada de sulfato de hierro (comprado previamente en un vivero) en dos tazas de agua. Una vez lograda una mezcla completamente homogénea, debemos regar el sustrato de la lengua de suegra.
Este riego enriquecido debe realizarse solo una vez al mes. Dicha aplicación mensual es suficiente para neutralizar la alcalinidad progresiva y aportar un refuerzo nutricional clave para el crecimiento de la sansevieria en invierno. A su vez, es fundamental evitar excederse en las proporciones, ya que una sobredosis química generaría un efecto contraproducente en la lengua de suegra.