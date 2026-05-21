Ni poda ni riego: lo que tenés que hacer con tu sansevieria durante el otoño para potenciar su crecimiento

Los poros de las hojas se obstruyen severamente bajo estos residuos, lo cual interrumpe el intercambio de gases e impide que la planta realice el proceso de fotosíntesis con la eficacia necesaria. Como resultado, la sansevieria experimenta un debilitamiento progresivo a largo plazo. Por el contrario, al liberar el follaje de estas impurezas, se optimiza la absorción de luz y se garantiza una vitalidad renovada.

sansevieria (2) Cómo cuidar una sansevieria en otoño.

Para llevar a cabo esta tarea sin recurrir a limpiadores químicos comerciales, el aliado perfecto se encuentra en la propia cocina del hogar. El vinagre, ya sea en su variante de manzana o de vino, es el ingrediente clave para la limpieza de las hojas.

Más allá de su probada capacidad para desincrustar la suciedad, este líquido aporta beneficios adicionales de gran valor: actúa como un excelente repelente natural contra diversas plagas, posee potentes propiedades antifúngicas y ofrece un ligero aporte de vitaminas A y B que favorecen el vigor estructural de la planta.

El procedimiento correcto para preparar esta solución casera requiere diluir una medida exacta de vinagre por cada dos medidas de agua. Una vez obtenida la mezcla, el método de aplicación más seguro consiste en mojar ligeramente un paño suave de microfibra o un algodón. Con movimientos delicados, repasar la totalidad de cada hoja, retirando cualquier rastro de manchas o polvo acumulado.

sansevieria (1) La limpieza de las hojas será fundamental durante la temporada otoñal.

Existe una segunda alternativa que consiste en introducir la preparación en un envase atomizador para pulverizar la sansevieria y después secar con un paño. No obstante, al elegir este método, es vital actuar con precaución para no excederse con la aspersión, ya que si el líquido gotea en abundancia y penetra en la tierra, podría alterar drásticamente el nivel de pH del sustrato.