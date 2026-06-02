El pasado sábado 31 de mayo, Godoy Cruz fue sede de la tercera edición de "Todos al agua, brazadas inclusivas". La propuesta que promovió la integración y el acceso al deporte para personas con y sin discapacidad.
El agua como refugio de igualdad: más de 80 nadadores demostraron que la discapacidad no tiene límites en Biritos
Con la participación de más de 80 nadadores, la jornada de natación adaptada dejó una huella imborrable de superación y compañerismo
El poli social y deportivo N°1 Biritos fue el escenario ideal para el 3° Encuentro de Natación Adaptada e Inclusiva "Todos al agua, brazadas inclusivas". Más de 80 nadadores formaron parte de esta jornada marcada por el compañerismo, el respeto y el disfrute de la actividad física.
De esta manera, el deporte se posiciona como una herramienta clave para fomentar la inclusión y fortalecer los vínculos comunitarios. Se desarrollaron diversas actividades recreativas y deportivas adaptadas. De manera tal que, cada uno estuvo diseñada para que cada participante pudiera involucrarse de acuerdo con sus posibilidades.
La jornada contó con la participación de los municipios de Godoy Cruz, Capital y Tupungato. También, estuvieron presentes Andes Talleres Sport Club y la Universidad Maza, entre otras instituciones comprometidas con el desarrollo del deporte adaptado.
La articulación entre organismos públicos y entidades deportivas ayuda a fortalecer los lazos y a brindarle más oportunidades de inclusión a las personas con discapacidad.
Alejandro Arco, profesor de Educación Física y actual director de Políticas Inclusivas de Godoy Cruz, aseguró que "el balance de este encuentro es positivo, ya que año tras año se ha aumentado la cantidad de inscriptos. Que haya un espacio, una pileta climatizada y que se realice un evento recreativo e inclusivo es muy importante".
Además, Arco explicó que este tipo de eventos o encuentros se realizan 2 o 3 veces al año, y que el próximo será en agosto, en conemoración del Día del Niño. Sumado a esto, la Dirección de Políticas Públicas de Godoy Cruz cuenta con más de 20 profesionales que trabajan en el área y que brindan atención en el Gimnasio Terapéutico, en Biritos, en el Parque Benegas, entre otros lugares del departamento.
Teléfono de contacto para poder inscribirse en las actividades: 4429351