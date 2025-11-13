Inicio Política Godoy Cruz
Concejo Deliberante

Godoy Cruz eliminó 55 tasas municipales y simplificó los trámites para los vecinos

Entre las tasas que no se cobrarán en 2026 está la de habilitación de comercios, certificaciones, legalizaciones, oficios judiciales y permisos funerarios

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
El Concejo Deliberante de Godoy Cruz en plena votación de la ordenanza que redujo la cantidad de tarifas municipales. 

El Concejo Deliberante de Godoy Cruz en plena votación de la ordenanza que redujo la cantidad de tarifas municipales. 

El Concejo Deliberante de Godoy Cruz aprobó el Presupuesto y el esquema tarifario 2026, que incluyen una fuerte reducción de impuestos locales. En total, se eliminarán 55 tasas, derechos y sellados administrativos y se calcula que el ahorro para los vecinos y comerciantes será de unos $70 millones al año.

Entre las tasas que se eliminaron se pueden mencionar los cobros por certificaciones, legalizaciones, oficios judiciales y permisos funerarios en el cementerio municipal.

Según indicaron desde el municipio, la medida busca simplificar los trámites, reducir la burocracia y aliviar los costos para quienes desarrollan actividades económicas en Godoy Cruz. Desde el próximo año, habilitar un comercio será gratuito y habrá descuentos de hasta el 24% por pago anticipado o adhesión al débito automático.

votación Concejo Deliberante de Godoy Cruz

Menos trámites y descuentos para vecinos cumplidores

El nuevo esquema también incorpora incentivos para quienes mantengan sus cuentas al día. Las tasas por servicios a la propiedad raíz tendrán descuentos del 15% por pago semestral y del 20% por pago anual, mientras que los derechos de comercio ofrecerán hasta 24% si se cancela todo el período fiscal 2026.

Además, quienes se adhieran al débito automático obtendrán una rebaja más del 10% a partir de enero. Desde la comuna de Godoy Cruz dijeron que se busca promover la responsabilidad fiscal y facilitar el cumplimiento de las obligaciones sin aumentar las tarifas.

Qué se mantiene y hacia dónde se destinan los recursos

Otra de las líneas del plan aprobado apunta a la digitalización de los trámites. La implementación del Boleto Digital y la posibilidad de realizar gestiones en línea forman parte de la estrategia de modernización que busca reducir la presencia física en dependencias municipales y agilizar los tiempos de respuesta.

Mientras se eliminan tasas y se reducen cargas, el municipio asegura que los recursos disponibles se mantendrán equilibrados. La prioridad, según se informó, estará puesta en seguridad, salud y obras públicas, con inversiones en alumbrado, limpieza y centros de atención primaria.

La ordenanza tarifaria 2026 fue aprobada por unanimidad de los concejales presentes en la sesión de este miércoles 12 de noviembre.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar