Godoy Cruz eliminó 55 tasas municipales y simplificó los trámites para los vecinos

votación Concejo Deliberante de Godoy Cruz

Menos trámites y descuentos para vecinos cumplidores

El nuevo esquema también incorpora incentivos para quienes mantengan sus cuentas al día. Las tasas por servicios a la propiedad raíz tendrán descuentos del 15% por pago semestral y del 20% por pago anual, mientras que los derechos de comercio ofrecerán hasta 24% si se cancela todo el período fiscal 2026.

Además, quienes se adhieran al débito automático obtendrán una rebaja más del 10% a partir de enero. Desde la comuna de Godoy Cruz dijeron que se busca promover la responsabilidad fiscal y facilitar el cumplimiento de las obligaciones sin aumentar las tarifas.

Qué se mantiene y hacia dónde se destinan los recursos

Otra de las líneas del plan aprobado apunta a la digitalización de los trámites. La implementación del Boleto Digital y la posibilidad de realizar gestiones en línea forman parte de la estrategia de modernización que busca reducir la presencia física en dependencias municipales y agilizar los tiempos de respuesta.

Mientras se eliminan tasas y se reducen cargas, el municipio asegura que los recursos disponibles se mantendrán equilibrados. La prioridad, según se informó, estará puesta en seguridad, salud y obras públicas, con inversiones en alumbrado, limpieza y centros de atención primaria.

La ordenanza tarifaria 2026 fue aprobada por unanimidad de los concejales presentes en la sesión de este miércoles 12 de noviembre.