Godoy Cruz eliminó 55 tasas municipales y simplificó los trámites para los vecinos

El Concejo Deliberante de Godoy Cruz aprobó el Presupuesto y el esquema tarifario 2026, que incluyen una fuerte reducción de impuestos locales. En total, se eliminarán 55 tasas, derechos y sellados administrativos y se calcula que el ahorro para los vecinos y comerciantes será de unos $70 millones al año.
Entre las tasas que se eliminaron se pueden mencionar los cobros por certificaciones, legalizaciones, oficios judiciales y permisos funerarios en el cementerio municipal.
Según indicaron desde el municipio, la medida busca simplificar los trámites, reducir la burocracia y aliviar los costos para quienes desarrollan actividades económicas en Godoy Cruz. Desde el próximo año, habilitar un comercio será gratuito y habrá descuentos de hasta el 24% por pago anticipado o adhesión al débito automático.
Menos trámites y descuentos para vecinos cumplidores
El nuevo esquema también incorpora incentivos para quienes mantengan sus cuentas al día. Las tasas por servicios a la propiedad raíz tendrán descuentos del 15% por pago semestral y del 20% por pago anual, mientras que los derechos de comercio ofrecerán hasta 24% si se cancela todo el período fiscal 2026.
Además, quienes se adhieran al débito automático obtendrán una rebaja más del 10% a partir de enero. Desde la comuna de Godoy Cruz dijeron que se busca promover la responsabilidad fiscal y facilitar el cumplimiento de las obligaciones sin aumentar las tarifas.
Qué se mantiene y hacia dónde se destinan los recursos
Otra de las líneas del plan aprobado apunta a la digitalización de los trámites. La implementación del Boleto Digital y la posibilidad de realizar gestiones en línea forman parte de la estrategia de modernización que busca reducir la presencia física en dependencias municipales y agilizar los tiempos de respuesta.
Mientras se eliminan tasas y se reducen cargas, el municipio asegura que los recursos disponibles se mantendrán equilibrados. La prioridad, según se informó, estará puesta en seguridad, salud y obras públicas, con inversiones en alumbrado, limpieza y centros de atención primaria.
La ordenanza tarifaria 2026 fue aprobada por unanimidad de los concejales presentes en la sesión de este miércoles 12 de noviembre.