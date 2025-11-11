Juzgan a un acusado de golpear al hijo de su pareja y hacerlo dormir en la "cucha del perro"

Polo Judicial.jpg

El caso de maltrato infantil

Según sostiene la acusación, el 1 de julio de 2021 Luis Farías se encontraba con su pareja en el domicilio donde convivían, en Villa Hipódromo, Godoy Cruz. En el lugar estaban un hijo de la mujer, de 3 años, y una bebé de 3 meses. La madre de familia tomó a su hija más pequeña en brazos y se fueron a comprar a un kiosco cercano cerca del mediodía. Cuando regresó a los pocos minutos se encontró con una alarmante situación.

Según su relato, el niño de 3 años estaba en el suelo, llorando y tocándose la pierna izquierda. Luis Farías le explicó que se había caído de la silla donde estaba sentado esperando la comida. Inmediatamente se dirigieron al Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde le diagnosticaron una fractura de cadera y tuvo que ser operado en dos ocasiones.

Las sospechas sobre maltrato infantil nacieron cuando el propio niño le dijo a su madre, según lo que declaró, que su padrastro le había dado una patada y "me hizo pupa". Incluso un perito médico determinó que la lesión que tenía el menor de edad no era coincidente con una caída de silla sino con un traumatismo externo más fuerte.

En la investigación penal se realizó una encuesta ambiental donde vecinos y personas del entorno familiar detallaron que habían visto al hombre tornarse violento contra el niño y hasta que el niño decía que en ocasiones lo hacía dormir "en la cucha del perro".

El caso de maltrato infantil estuvo cerca de resolverse hace varios meses cuando el acusado buscó terminar el conflicto penal con el pago de $100.000 en 3 cuotas, pero esta solución fue rechazada por el fiscal de la causa, Gustavo Pirrello, como por la asesora del menor de edad.