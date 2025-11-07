La Corte rechazó un planteo de mapuches que resisten el desalojo de 2 mil hectáreas en el sur

mario adaro.jpg Mario Daniel Adaro, juez de la Suprema Corte que rechazó un nuevo planteo de la comunidad mapuche de El Sosneado.

Mapuches y un largo derrotero judicial

La comunidad mapuche Lof Yantén Florido volvió a la Suprema Corte contra un fallo del mismo tribunal fechado el 21 de noviembre de 2024.

La sentencia había establecido que 7 familias mapuches deben desalojar el predio que ocupan en El Sosneado, entre los departamentos San Rafael y Malargüe.

El fallo tuvo la mayoría firmada por Dalmiro Garay y Teresa Day. En disidencia, el ministro Omar Palermo había votado a favor de admitir el recurso.

tierras mapuches san rafael malargüe 1.jpg Los autoproclamados mapuches residentes en El Sosneado deberán desalojar unas 2.000 hectáreas según lo dispuesto por la Corte en su fallo ahora confirmado.

Al igual que en la primera y segunda instancias del fuero Civil y Comercial, la Corte había resuelto que la comunidad mapuche Lof Yantén Florido no es dueña de los terrenos en pugna porque no le reconoció derechos ancestrales de posesión.

Todas las sentencias judiciales que implican a la comunidad mapuche Lof Yantén Florido se dictaron en el contexto de disputas por la posesión de tierras en Mendoza.

Desde lo administrativo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) había reconocido derechos ancestrales a diversas comunidades indígenas de todo el país.

A partir de entonces, el Gobierno de Mendoza presentó recursos administrativos ante la Nación contra las resoluciones del INAI, que consideró "irregulares".