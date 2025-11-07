Detuvieron a un hombre que realizó conexiones eléctricas clandestinas en Guaymallén

Edemsa corte de luz para hoy (1).jpg

El nuevo operativo por colgarse de la electricidad

Este jueves a la tarde, durante una inspección de rutina, se volvió a detectar que muchos de los vecinos que habían sido detectados el lunes volvieron a reconectarse ilegalmente. Personal de EDEMSA volvió a retirar los cableados y desmanteló los tendidos irregulares. Durante la recorrida, sorprendió a una persona infraganti que fue detenida por la Policía.

Las conexiones clandestinas representan un peligro para la seguridad de personas. Las distribuidoras eléctricas tienen la obligación de proceder en forma inmediata a la regularización del sistema eléctrico cuando detectan situaciones clandestinas. Además, afectan la calidad de servicio de aquellos usuarios que pagan por la electricidad.

Ante hechos delictivos cualquier persona puede hacer la denuncia anónima llamando al 0800-3-333672 ó escribir por WhatsApp a María Luz al 261 343 5647