Detuvieron a un hombre que realizó conexiones eléctricas clandestinas en Guaymallén

En el marco de los operativos que diariamente realiza EDEMSA para desconectar conexiones clandestinas, el jueves se detectó la presencia de una persona que aparentemente colgaba cables ilegales de la red de distribución eléctrica para varias viviendas de un mismo barrio de Guaymallén.
En el barrio se detectó a varios vecinos colgados de la electricidad 2 veces en menos de una semana
Esta persona fue sorprendida infraganti y detenida por personal policial, por lo que quedó a disposición de la Justicia a fin de establecer si el detenido realizaba estas tareas en forma regular y en qué otras zonas había estado operando.
El operativo, que contó con asistencia policial, se llevó a cabo en el barrio Cordón del Plata de Guaymallén. En esa zona ya se habían detectado conexiones clandestinas el lunes pasado, cuando se desconectó unas 20 viviendas que se colgaban del suministro.
El nuevo operativo por colgarse de la electricidad
Este jueves a la tarde, durante una inspección de rutina, se volvió a detectar que muchos de los vecinos que habían sido detectados el lunes volvieron a reconectarse ilegalmente. Personal de EDEMSA volvió a retirar los cableados y desmanteló los tendidos irregulares. Durante la recorrida, sorprendió a una persona infraganti que fue detenida por la Policía.
Las conexiones clandestinas representan un peligro para la seguridad de personas. Las distribuidoras eléctricas tienen la obligación de proceder en forma inmediata a la regularización del sistema eléctrico cuando detectan situaciones clandestinas. Además, afectan la calidad de servicio de aquellos usuarios que pagan por la electricidad.
Ante hechos delictivos cualquier persona puede hacer la denuncia anónima llamando al 0800-3-333672 ó escribir por WhatsApp a María Luz al 261 343 5647