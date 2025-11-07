Evacuaron la UCA y dos colegios católicos por una grave amenaza

Las amenazas se vertieron por correo electrónico y hablaban sobre una persona que se iba a presentar con una ametralladora en la sede de la UCA o o los colegios católicos vinculados a ella. Es decir, también afectó a la escuela Papa Francisco y Goretti.

uca amenazas 2 Las amenazas también hicieron efecto en el colegio Papa Francisco. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Las autoridades de las instituciones aplicaron los protocolos correspondientes: notificaron al 911, suspendieron las actividades, evacuaron los edificios y en el caso de los alumnos menores de edad llamaron a sus padres para que los pasen a retirar.