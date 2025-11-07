Una mañana caótica se vivió este viernes tanto en la Universidad Católica Argentina (UCA) como en dos colegios vinculados a esta institución. Los 3 edificios debieron ser totalmente evacuados debido a amenazas sobre una "masacre que iba a cometer una persona armada".
Evacuaron la UCA y dos colegios católicos por una grave amenaza
La Universidad Católica Argentina (UCA) y dos escuelas debieron ser despejadas tras las amenazas que llegaron por correo electrónico
Las amenazas se vertieron por correo electrónico y hablaban sobre una persona que se iba a presentar con una ametralladora en la sede de la UCA o o los colegios católicos vinculados a ella. Es decir, también afectó a la escuela Papa Francisco y Goretti.
Las autoridades de las instituciones aplicaron los protocolos correspondientes: notificaron al 911, suspendieron las actividades, evacuaron los edificios y en el caso de los alumnos menores de edad llamaron a sus padres para que los pasen a retirar.
La situación de las amenazas fueron aún más complejas debido a que en la UCA se estaba realizando una jornada de investigación con invitados de Córdoba y de Chile, las cuales también fueron suspendidas al menos por la mañana de este viernes.