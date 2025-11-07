Este submarino silencioso, mortal y prácticamente indetectable, es un recordatorio de que, incluso en las profundidades del océano, la tecnología humana puede crear auténticos depredadores que gobiernan el planeta Tierra.

El submarino más poderoso del planeta Tierra: imposible de detectar en las profundidades del océano

Hablamos de los submarinos de la clase Virginia, pertenecientes a la Marina de los Estados Unidos, diseñados para cumplir misiones que van desde la guerra antisubmarina hasta el espionaje estratégico y la proyección de poder en cualquier rincón del planeta Tierra.