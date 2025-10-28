El país de América del Sur que comenzó a desarrollar un enorme submarino de 1.500 toneladas

Submarino (2)

El país de América del Sur que ha iniciado el desarrollo de un enorme submarino de 1.500 toneladas

En abril de 2025, la Marina de Guerra del Perú (MGP) firmó un acuerdo estratégico con Hyundai Heavy Industries (HHI) de Corea del Sur para la construcción del submarino HDS-1500, un modelo convencional de última generación. Este proyecto busca reemplazar gradualmente los submarinos Tipo 209/1100 y Tipo 209/1200, que han estado en servicio por más de 50 años.

Este proyecto representa un paso significativo en la modernización de la flota submarina de Perú y América del Sur, fortaleciendo su defensa naval y consolidando su posición tecnológica en la región.

Submarino (1)

Como es este submarino

El HDS-1500 es un submarino compacto y avanzado, con una eslora de 65 metros y un desplazamiento de 1.500 toneladas. Su diseño incorpora tecnologías modernas como propulsión AIP (Air Independent Propulsion), baterías de iones de litio, timón en forma de X, mástil optrónico y un sistema de combate integrado con sensores y armamento.

La construcción de este submarino se realizará en las instalaciones de SIMA (Servicios Industriales de la Marina) en Perú, con la supervisión y participación directa de HHI. Se estima que el proceso de construcción dure aproximadamente cuatro años, siempre que se asegure el financiamiento necesario.