Como le ha pasado en más de una ocasión en su vida, Hugo Eduardo Arredondo (40) se sentará en el banquillo de acusados en un juicio. Desde este martes, el preso será juzgado por un episodio ocurrido hace más de 2 años cuando también comenzó a ser juzgado pero intentó atacar a la fiscal de la causa y escapar del Polo Judicial.
Comienza el juicio contra el preso acusado de agredir a la fiscal Claudia Ríos en una audiencia
Luego del escandaloso y violento episodio ocurrido hace 2 años, el preso Hugo Arredondo (40) será juzgado. Intentó atacar a la fiscal con una "chuza"
El hecho ocurrió en el Polo Judicial Penal de Mendoza el miércoles 13 de septiembre de 2023, cuando comenzó el juicio contra tres presos que estaban acusados de intentar a asesinar a otro recluso del penal de Almafuerte a mediados de julio de 2019. En el lugar se encontraban el entonces conjuez Mauro Perassi, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos y la defensora oficial Ximena Morales, además de público presente.
La imputación sostiene que Hugo Arredondo logró eludir el accionar del personal del Servicio Penitenciario que lo custodiaba, empuñó un arma blanca de fabricación casera y salió corriendo en dirección al escritorio de la fiscal Claudia Ríos, aunque no llegó a destino porque se interpuso un agente penitenciario.
Acto seguido, el violento preso intentó tomar como rehén a una persona del público, que era una estudiante de Derecho, para escapar del lugar. Pero la acción tuvo su fin en un pasillo del Polo Judicial gracias al accionar de las fuerzas de seguridad y por la propia fiscal Claudia Ríos que le tiró gas pimienta.
El nuevo juicio contra el preso
Por este violento episodio, el preso está imputado por los delitos de amenazas contra la magistrada, privación ilegítima de la libertad contra la pasante que estaba presenciando el juicio y lesiones contra un empleado judicial que ayudó a reducirlo. Si es condenado o no, no cambiará mucho en la práctica, ya que Hugo Arredondo está cumpliendo dos penas a prisión perpetua.
Todas las personas presentes ese día en la sala de audiencias fueron citadas a declarar, incluida la fiscal Claudia Ríos, aunque se espera que los magistrados brinden su testimonio por escrito mediante un pliego de preguntas. En tanto, el preso estará representado legalmente por la defensora oficial Marian Gil Yoma en el juicio que comenzará en el mediodía de este martes.