Comienza el juicio contra el preso acusado de agredir a la fiscal Claudia Ríos en una audiencia

chuza claudia rios.jpeg La chuza que empuñó el preso en el ataque.

Acto seguido, el violento preso intentó tomar como rehén a una persona del público, que era una estudiante de Derecho, para escapar del lugar. Pero la acción tuvo su fin en un pasillo del Polo Judicial gracias al accionar de las fuerzas de seguridad y por la propia fiscal Claudia Ríos que le tiró gas pimienta.

El nuevo juicio contra el preso

Por este violento episodio, el preso está imputado por los delitos de amenazas contra la magistrada, privación ilegítima de la libertad contra la pasante que estaba presenciando el juicio y lesiones contra un empleado judicial que ayudó a reducirlo. Si es condenado o no, no cambiará mucho en la práctica, ya que Hugo Arredondo está cumpliendo dos penas a prisión perpetua.

Hugo Arredondo 2.jpg Hugo Arredondo tiene varias causas en su contra.

Todas las personas presentes ese día en la sala de audiencias fueron citadas a declarar, incluida la fiscal Claudia Ríos, aunque se espera que los magistrados brinden su testimonio por escrito mediante un pliego de preguntas. En tanto, el preso estará representado legalmente por la defensora oficial Marian Gil Yoma en el juicio que comenzará en el mediodía de este martes.