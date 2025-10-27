El 10 de septiembre de 2018, personal de Gendarmería Nacional detectó movimientos vinculados al narcotráfico. Una banda tenía planeado ingresar un importante cargamento de cocaína desde Bolivia por el norte argentino para luego comercializarlo en Mendoza. Fueron atrapados, condenados y, ahora, la Justicia le puso punto final a esa investigación.
La Corte nacional confirmó la pena de un narcotraficante que ayudó a trasladar 40 kilos de cocaína
El Pelado Flores (54) cumple una condena de 5 años y medio por narcotráfico al intentar ingresar la droga desde el norte argentino
Dentro de los 4 detenidos que tuvo la investigación en la ámbito de la Justicia Federal, uno de ellos fue Osvaldo Javier Flores. Le dicen Pelado, hoy tiene 54 años y fue quien intentó revertir el fallo en su contra acudiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero, una vez más, no le fue bien.
La investigación federal sostuvo que el Pelado Flores, junto a Marcos Antonio Guevara, fueron en una camioneta Peugeot Partner desde Mendoza hacia Salta. Allí estaba una mujer, Fabrina Aneley Guzmán, quien iba a ejercer su rol de mula: cruzaba la frontera internacional por el paso Los Gomones, adquiría 40 ladrillos de cocaína y los ingresaba al país.
El Pelado Flores esperó del lado argentino pacientemente. Pero todo quedó fraguado cuando Gendarmería Nacional detuvo a todos los implicados en la maniobra de narcotráfico.
La condena por narcotráfico confirmada
Tanto Osvaldo Flores, como el resto de la banda, enfrentaron un juicio en la Justicia Federal. El hombre fue condenado a una pena de 5 años y 6 meses de prisión por el delito de contrabando de estupefacientes en grado de tentativa, agravado por la intervención de más de tres personas.
En distintas instancias, el narcotraficante intentó revertir su situación, aunque sin éxito. Primero ante la Cámara Federal de Casación Penal y luego ante la Corte nacional. Hace un puñado de días, el máximo Tribunal de Justicia del país le negó la chance de revisar el expediente y de esta manera la condena quedó firme.