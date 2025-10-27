La Corte nacional confirmó la pena de un narcotraficante que ayudó a trasladar 40 kilos de cocaína

Dentro de los 4 detenidos que tuvo la investigación en la ámbito de la Justicia Federal, uno de ellos fue Osvaldo Javier Flores. Le dicen Pelado, hoy tiene 54 años y fue quien intentó revertir el fallo en su contra acudiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero, una vez más, no le fue bien.

La investigación federal sostuvo que el Pelado Flores, junto a Marcos Antonio Guevara, fueron en una camioneta Peugeot Partner desde Mendoza hacia Salta. Allí estaba una mujer, Fabrina Aneley Guzmán, quien iba a ejercer su rol de mula: cruzaba la frontera internacional por el paso Los Gomones, adquiría 40 ladrillos de cocaína y los ingresaba al país.