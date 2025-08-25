Cocaína 2.jpg El secuestro de cocaína ocurrió en 2022.

Narcotráfico desde el penal

A media mañana del 23 de agosto de 2023, personal de Gendarmería Nacional detectó algo extraño en una encomienda que había llegado a una empresa de transportes en la Terminal de Guaymallén. Se trataba de frazadas de polar, cubrecamas, juegos de sábanas y medias, pero dentro de ello había 3 ladrillos de cocaína.

Se inició una investigación exprés. La primera medida fue esperar a ver quién venía a recibir el cargamento. Sabrina Noelia Peralta (31) y su novio Carmelo Farfán (32) se hicieron presentes en el local y fueron inmediatamente detenidos.

A las pocas horas se había establecido un vínculo entre esa mujer y la narcotraficante Rebeca Rollano. De hecho, en el último tiempo la había ido a visitar al Complejo Penitenciario Federal VI en un par de ocasiones, donde se encontraba cumpliendo una pena de 9 años de prisión por traer 17 kilos de cocaína desde Salta a Mendoza también en una encomienda en abril de 2022.

Las autoridades judiciales realizaron un allanamiento ese mismo día en la celda de Rebeca Rollano y encontraron un cuaderno con anotaciones y un libro bajo el título "En Busca de la Libertad".

Rebeca Rollano 2 Rebeca Rollano, la narcotraficante que volvió a ser condenada.

El papel de los hijos de la narcotraficante

Con esa información, más unas escuchas telefónicas, la investigación federal reconstruyó que Rebeca Rollano mantenía un contacto directo con su hija, Camila Karen Quevedo (24) para gestionar el traslado de la cocaína. El novio de esta última, Miguel Copa Naguil (24), y otro hijo de 17 años de la narcotraficante era quienes viajaban a la ciudad salteña de Orán para comprar los estupefacientes y enviarlos en encomienda.

En un allanamiento que se realizó en la casa de Camila Quevedo, en Pedro Molina, Guaymallén, se encontraron 4 teléfonos celulares, restos de marihuana y $60 mil en efectivo. Mientras que en el domicilio Carmelo Farfán, en Rodeo de la Cruz, se hallaron 45 gramos de marihuana, más de $400 miles y 2 celulares.

Rebeca Rollano declaró en la etapa de investigación e intentó desvincular al resto de los sospechosos. Incluso dijo que realizó las maniobras de narcotráfico "obligada por la situación económica de mis hijos más chicos".

Sin embargo, con el avance de la investigación todos terminaron asumiendo su grado de responsabilidad y fueron condenados por el delito de transporte de estupefacientes agravado por ser cometido por 3 o más personas.

La narcotraficante Rebeca Rollano y su hija recibieron una pena de 6 años de prisión. Quien recibió el paquete, Sabrina Peralta, le dieron 4 años de cárcel. En tanto que Miguel Copa y Carmelo Farfán fueron condenados a 3 años y medio y 2 años de prisión, respectivamente.