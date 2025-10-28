Cornejo adjudicó la obra de la Doble Vía del Este con un presupuesto 23,2% menor al original

"Estas obras no son promesas, son hechos", aseguró Cornejo

Durante el anuncio, el gobernador subrayó que se trata de una obra largamente esperada que forma parte del plan integral de conectividad y desarrollo del Este mendocino, financiada con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

“Estas obras no son promesas, son hechos. Son la prueba de que una buena administración puede transformar viejos proyectos en realidades que mejoran la vida de los mendocinos”, resalto el mandatario.

natalio mema alfredo cornejo marite badui Natalio Mema, Alfredo Cornejo y Marité Badui.

Cornejo recordó que en julio se inauguró el primer tramo de la Doble Vía del Este y subrayó la importancia de continuar la obra con transparencia y eficiencia: “Estamos cumpliendo con la palabra empeñada. Firmamos el contrato y comenzamos la segunda etapa de esta obra clave para el Este. Hemos cambiado la forma de licitar, queremos transparencia y más competencia. En esta obra se presentaron 19 empresas, un récord en Mendoza y en el país”.

En esa línea, explicó que de las 19 empresas participantes, 13 presentaron ofertas válidas y la adjudicación se realizó por 23,2% por debajo del presupuesto oficial. "Queremos el mejor precio y la mejor calidad, sin cerrar la competencia a nadie. Eso también es buena gestión”, agregó Cornejo.

El Tramo II tendrá un plazo de ejecución de 14 meses y una inversión de $9.985 millones, mientras que el Tramo III contempla una longitud de 5,8 kilómetros y una inversión estimada en $28.500 millones, con plazo de 20 meses. “El tercer tramo completará la integración del Este. Es una obra planificada hace muchos años, pero que hoy hacemos realidad”, dijo el mandatario.

alfredo cornejo 1 El gobernador Alfredo Cornejo. Foto: prensa de Gobierno.

Cornejo señaló además que las obras forman parte de un plan integral de ordenamiento territorial vinculado con la Variante Palmira y el futuro hub logístico del Este. “Estas obras no solo mejoran la circulación. Ordenan el territorio, impulsan la producción y preparan a Mendoza para crecer con equilibrio”, destacó.

Mema puso en valor el trabajo en conjunto entre la Provincia y los municipios del Este

El ministro Natalio Mema subrayó el trabajo entre la Provincia y las comunas del Este: “Este es el resultado de una planificación coordinada entre la Provincia y los municipios. Son ellos quienes empujan, impulsan y acompañan estos proyectos día a día”.

Mema explicó que la Doble Vía del Este, el Tren de Cercanías y la Variante Palmira forman parte de una visión integral de conectividad regional, que busca potenciar la infraestructura y la actividad económica. “El pliego del tren tuvo más de 20 consultas. Eso demuestra el interés que genera un proyecto serio, con planificación y mirada de futuro”, enfatizó el ministro.

La palabra de Marité Badui

Por su parte, la subsecretaria Marité Badui describió que la adjudicación del Tramo II suma 3 nuevos kilómetros a la obra ya inaugurada, alcanzando un total de 12,8 kilómetros entre las 3 etapas. “La inversión asciende a $9.985 millones y será ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad, con un plazo de ejecución de 14 meses”, explicó.

marite baudi La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui. Foto: Gobierno de Mendoza.

Asimismo, Badui precisó que el Tramo III ya cuenta con pliegos provisorios publicados por 15 días para recibir observaciones antes de su publicación oficial. “El presupuesto estimado es de $28.500 millones, y el plazo de ejecución, de 20 meses. Con esto completamos la conexión entre el carril Centro de Junín y la Ruta Nacional 7, integrando los municipios de Rivadavia, Junín y San Martín”, indicó.

La funcionaria destacó que la inversión total para las tres etapas de la Doble Vía del Este supera los $51.000 millones, financiados íntegramente con recursos provinciales. “Se trata de obras que dan respuesta a las necesidades del territorio y que fueron planificadas con una mirada de largo plazo, garantizando transparencia y eficiencia en cada proceso licitatorio”, concluyó.

También acompañaron a Cornejo en el evento la vicegobernadora Hebe Casado; el presidente del Senado, Andrés Lombardi; los intendentes Raúl Rufeil (San Martín) y Mario Abed (Junín), el legislador Miguel Ronco, el administrador general de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, y funcionarios de los gabinetes provincial y municipal.