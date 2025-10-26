Elecciones 2025: Cornejo y Petri destacaron a los intendentes en el triunfo de La Libertad Avanza+Cambia Mendoza

intendentes ucr Los intendentes claves de La Libertad Avanza+Cambia Mendoza en las elecciones 2025.

“Gracias Mendoza, la cuna de la libertad y la cultura del trabajo”, dijo Cornejo, y agregó que, en estas elecciones, los mendocinos reconocieron el rumbo del gobierno de Javier Milei y de la administración provincial.

Alfredo Cornejo, tras las elecciones 2025

El gobernador de Mendoza agradeció a los militantes y a La Libertad Avanza, "representada por Facundo Correa Llano y todo su equipo". En tanto, que destacó a los intendentes que "hicieron grandes elecciones en los lugares que administramos".

Cornejo aseguró que hubo una "gran elección en varios departamentos y que hemos ganado en 16 de los 18 departamentos".

A los mendocinos, les dio un mensaje: "Mendoza es cuna de la libertad y de la cultura del trabajo. Es la antítesis del populismo que nos ha empobrecido en el país. Gracias a Mendoza, que ha reconocido el rumbo de Javier Milei y lo ha apoyado; y ha reconocido a la administración provincial y se los reconocemos".

casado cornejo petri Luis Petri junto a Alfredo Cornejo, tras la victoria en las elecciones 2025.

El gobernador aseguró que "los mendocinos han dado el triunfo más categórico en todo el país, demostrando que Mendoza es el faro donde debe mirarse la Argentina". Y agregó: "Hemos leído el momento histórico que vive la Argentina y hemos hecho el trabajo que había que hacer para darle un espaldarazo al gobierno nacional porque lo estaba necesitando. Necesitamos crecimiento económico. Necesitamos que la economía se estabilice, que Argentina vuelva a ser un país normal. No era el momento de cambiar el rumbo, sino de mantenerlo para lograr resultados positivos para todos los argentinos y mendocinos".

Luis Petri, tras las elecciones 2025

El ministro de Defensa y diputado nacional electo reconoció que los mendocinos le dieron un "voto de confianza a La Libertad Avanza+Cambia Mendoza en estas elecciones" y les dejó un mensaje a los que no votaron al frente oficialista: "También vamos a trabajar para ellos. Y a los que no fueron a votar, que lo intenten hacer en el 2027, que los vamos a necesitar".

Como Cornejo, Petri se refirió a los intendentes "que nos apoyaron e hicieron grandes elecciones en sus departamentos. Eso habla de gestiones locales exitosas"; y valoró a "este gobernador enorme que entendió que no había que hundir la provincia. Había que conjugar las buenas elecciones municipales, la provincial y la nacional, que está cambiando el país. Era Nación, provincia y municipios, todos tirando para el mismo lado, porque La Libertad Avanzaba o Argentina retrocedía".

Y concluyó que "Mendoza, por su historia es la cuna de la libertad. Es la provincia que obtuvo el triunfo más importante a nivel nacional y va a ayudar con 4 legisladores al gobierno nacional y a defender a Mendoza".

Este triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones de Mendoza, dijo Luis Petri, "tiene nombre y apellido: tiene que ver con la boleta nacional y se llama Javier Gerardo Milei. Los mendocinos abrazaron las ideas de la libertad porque creyeron en el Presidente y siguen creyendo. Necesitamos un Congreso que apoye al gobierno nacional y por eso es tan importante este triunfo porque permite ratificar el rumbo que inició hace dos años. Esta Argentina que estamos construyendo, llegó para quedarse".